Doze pessoas morrem na tentativa de atravessar o Canal da Mancha como migrantes indocumentados.

Tentar cruzar o Canal da Mancha pode ser perigoso, mas os refugiados insistem em fazer a viagem. Infelizmente, ao menos 12 vidas foram perdidas nesta última tentativa de chegar à Grã-Bretanha a partir da França. Duas pessoas ainda estão desaparecidas, e várias outras ficaram feridas. O ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, compartilhou essa informação. As autoridades marítimas iniciaram uma operação de busca e resgate em grande escala na área próxima a Boulogne-sur-Mer.

Mais de 50 pessoas foram resgatadas com sucesso das águas, algumas das quais precisaram de atenção médica imediata dos socorristas. A operação envolve uma frota de navios e helicópteros. Dez dos sobreviventes estão em estado crítico, de acordo com um representante da guarda costeira francesa. Todos os indivíduos a bordo do barco virado, com destino intencional à Grã-Bretanha, foram jogados nas águas agitadas.

A France 3 revelou que o barco infeliz carregava mais de 100 migrantes, enquanto a prefeitura responsável estima que havia mais de 60 pessoas a bordo. Jornalistas da estação testemunharam pessoal de resgate carregando sacos mortuários até a praia. O ministro do Interior Darmanin é esperado no local do incidente.

Aumentando a repressão ao tráfico com o apoio de Macron e Starmer

Na semana passada, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer declararam sua intenção de aumentar significativamente os esforços contra o tráfico de pessoas. Oficialmente, mais de 2.000 pessoas tentaram chegar à Grã-Bretanha usando barcos pequenos nos últimos sete dias.

O Canal da Mancha serve como uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. As fortes correntezas e as condições traiçoeiras tornam a travessia com barcos pequenos extremamente perigosa. Migrantes têm pago o preço máximo em sua busca por uma vida melhor.

Apesar dos esforços colaborativos do presidente francês Emmanuel Macron e do primeiro-ministro britânico Keir Starmer para combater o tráfico de pessoas, a atração de buscar uma vida melhor na Grã-Bretanha permanece forte entre os migrantes. Barcos ilegais partem frequentemente da França, com centenas de pessoas arriscando a vida na travessia do Canal da Mancha todas as semanas.

