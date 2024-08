- Doutor Gigi e Sr. Hyde, pretendo eliminar todos e cada um de vocês.

Vamos mergulhar neste espetáculo de eventos sem sentido! É melhor começar pelo início, onde esta transmissão usual RTL de Domino-Dias começou: a primeira queda de dominó - e então tudo sai do controle, incontrolável, irreversível, indescritível. Neste cenário, era uma simples caça ao tesouro, uma atividade que, com um pouco de sorte e a chave certa, poderia ter enchido um carro de batatas para o acampamento, se a chave servisse e os caçadores de tesouro cooperassem um pouco. No entanto, desta vez, as coisas deram uma guinada para pior. Enquanto Gigi "Amante da Lama" Birofio mergulhava alegremente na lama fornecida, sua parceira, Sarah "Cabelo Lindíssimo" Knappik, estava mais preocupada com seu penteado do que com a fome de seus companheiros de acampamento. Basicamente, Gigi estava brincando na lama enquanto Sarah não estava nada animada, já que não estava a fim de um banho de lama. A expectativa pela caça colaborativa de batatas - "Vamos dividir uma barraca esta noite" (palavras de Sarah) - acabou sendo uma grande decepção.

Delatando custou pontos de simpatia a Sarah

Sem batatas, mas problemas com Birofio, que de repente entrou em um episódio psicótico - algo bastante comum no Acampamento da Selva - primeiro atacando Sarah, depois agindo como um traidor, o que poderia ter feito a Stasi considerar oferecer-lhe um emprego em Mpumalanga. Sim, sem brincadeiras na lama, pode-se entender enlouquecer quando faminto e esfomeado. No entanto, Gigi havia conseguido ganhar algum carinho ao caminhar na linha tênue entre arrogância juvenil e charme flatulento, talvez até sendo um concorrente ao título. Mas aqui, ele exibiu a forma mais inadequada de traição.

Sarah Knappik se transformou em uma bola de neve de argumentos no Acampamento da Selva

Passando para o Domino-Day: O que os companheiros de acampamento de Sarah poderiam ter tolerado facilmente com um pouco de paciência, virou uma avalanche depois, da qual ninguém estava a salvo. De repente, Sarah estava atacando em todas as direções: Mola sempre anda curvada, Danni abre os olhos demais e tenta se insinuar na final, ela está por conta própria lá fora. Mas não ela também dominou mais formatos de TV do que qualquer outra pessoa, assim como Sarah? No acampamento, eles veem as coisas de forma diferente: Só Mola esculpiu os últimos 30 anos da história da televisão da mesma forma que Neil Armstrong marcou a pouso na lua. A resposta ao seu ataque não foi ignorada pela decência. "Você começou sua menstruação?", Danni ressuscitou a velha piada menstrual, Gigi foi mais longe: "Chore, mas chore baixinho!", um comentário que não faria um bom quote da selva em qualquer livro de história como conselho real.

Mas, como Udo Jürgens cantou tão certo: O sol sempre nasce de novo. Então, pela manhã seguinte, Sarah se desculpou: "Desculpa, pessoal, acho que exagerei um pouco." As reações foram entre hesitantes e céticas. Mola levou na boa, Kader não teve problemas, mas Danni e Gigi permaneceram cautelosos, respectivamente, na zona de perigo. Depois, o "Riacho das Estrelas" foi disputado, o banho de bolinhas intensivo na rampa escorregadia, um dos clássicos na história do acampamento. Até agora, havia sido vencido oito vezes e desta vez também, mas sem Sarah, que teve que desistir devido à doença pouco antes do início.

Festinando antes do desfecho final

O grupo pode esperar por um grande banquete, não será o último, já que o elemento surpresa do evento lendário também inclui a incerteza do horário do final. Gigi, o homem com pelo menos duas personalidades, não parece se importar, para ele e suas calças, outro dia não importa, seu lema é: "Foi bom conhecê-los, mas agora vou eliminar todos vocês!"

