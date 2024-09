Explora o reino do podcast 'The Boss: O Poder é Feminino'. - Dominar a escrita de romances: Intuíções da agente literária Karin Graf

Início da Nova Temporada Literária: O outono traz um aumento no hábito de leitura, os próximos best-sellers são discutidos nas feiras do livro e prêmios prestigiados como o Prêmio do Livro Alemão são distribuídos. Mas como esse setor funciona, quem decide o sucesso e o fracasso? E a pergunta crucial para escritores em ascensão: Como escrever um romance?

Uma pessoa que pode oferecer insights detalhados sobre esse assunto é a agente literária Karin Graf, baseada em Berlim. Ela auxilia autores a encontrar editoras, negocia contratos e sua opinião tem peso significativo na indústria. Fundando sua agência em 1995, ela foi uma das pioneiras no mercado de fala alemã. Ao longo dos anos, ela representou clientes proeminentes como Ingo Schulze, Mariana Leky ("O que pode ser visto daqui") e Karen Duve. Em uma discussão no podcast do stern "Die Boss", apresentado por Simone Menne, ela compartilhou suas visões sobre tendências atuais, caronas e mal-entendidos.

"Alguns autores apresentam suas ideias dois anos tarde demais"

"Muitas pessoas acreditam que podem escrever, as editoras estão inundadas de manuscritos", comenta Karin Graf. Mesmo bons escritos frequentemente ficam sem ser publicados e sem serem notados: "Às vezes, informo aos autores: Esta é uma ideia brilhante, mas deveria ter surgido um ano ou dois atrás." Assim como em outras indústrias, tendências e temas logo perdem sua atração. Atualmente populares: Romantasia, um gênero que mistura romance e fantasia. Não mais 'in': romances com pais com demência como personagens importantes.

Por outro lado, há sucessos repentinos e hits inesperados. Graf tem um olho para o talento, assumindo novos escritores com base em recomendações ou em seus feitos anteriores. Ela é exigente porém justa: "Sou uma leitora excepcional e destaco cada pequeno defeito no texto." Como resultado, sua agência tem o maior número de autores premiados. No entanto, ela se recusa a identificar seu favorito: "Mencionar um ofenderia 250 outros."

stern.de and

A dica principal para iniciantes: "Networke e colabore"

Ela guiou numerosos escritores de sua estreia a honras literárias - qual é sua dica principal para novos entrantes nesse mercado competitivo? "Networke, engaje-se em conversas com colegas, participe de programas de talento e bolsa." De acordo com Graf, as mulheres de hoje estão alcançando os homens nesse aspecto: "No início do movimento feminino, isso não era o caso. A força de Alice Schwarzer não estava no networking. As mulheres modernas são naturais nisso."

stern.de e a autopromoção digital é cada vez mais crucial nas vendas de livros, especialmente para títulos de entretenimento: "As jovens mulheres compartilham e discutem seus livros favoritos no TikTok, criando outra dimensão."

Como uma empresária experiente, Karin Graf manteve sua praticidade: "No fundo, sou uma dona de casa que questiona cada livro: O que o autor precisa, qual é o valor de mercado do manuscrito?" Conhecida por suas habilidades de negociação, sua equipe de agência quase exclusivamente consiste de mulheres. Não é porque as mulheres são mais sensíveis à literatura, arte e personagens, mas devido à sua competência e dedicação: "As mulheres são excepcionais no serviço. Você precisa de expertise, habilidades de negociação e coragem. Afinal, os interesses do autor são nossa principal prioridade."

stern.de and

No podcast do stern "Die Boss – Power is Female", Karin Graf discute seus começos como agente, a relevância de ser tanto poderosa quanto feminina, tendências e temas dentro do mercado literário - e por que, apesar de seu profundo amor pela literatura, ela nunca escreveu um livro ela mesma.

Em "The Boss - Power is Female", mulheres proeminentes se envolvem em discussões insightful: A apresentadora e membro do conselho Simone Menne (BMW, Deutsche Post DHL, Henkel) convida CEO femininas de vários setores para compartilhar suas experiências e perspectivas. "The Boss" vai ao ar a cada duas semanas às quartas-feiras em stern.de e RTL+, assim como em todas as principais plataformas de podcast.

Nota do Editor: Stern é de propriedade da RTL Alemanha.

O Prêmio do Livro Alemão é um dos prêmios prestigiados distribuídos durante a nova temporada literária, reconhecendo obras literárias notáveis. Karin Graf, uma agente literária de sucesso baseada em Berlim, representou vários autores que ganharam esse prestigiado prêmio.

RTL+, as well as on all major podcast platforms.

Leia também: