Dolly Parton contribui para as iniciativas de alívio para o furacão Helene.

Dolly Parton, ao lado de suas organizações como Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede e Pirates Voyage, uniu-se à Walmart para oferecer ajuda substancial após as enchentes catastróficas que atingiram a região dos Apalaches.

A colaboração foi revelada em uma loja da Walmart em Newport, Tennessee, onde foram disponibilizados suprimentos como refeições, chuveiros e instalações de lavanderia para os membros da comunidade afetados pelas enchentes.

Presente no evento, Parton compartilhou suas emoções, afirmando que vem tentando lidar com a destruição e as vítimas causadas pelo furacão, que deixou mais de 200 mortos e deixou muitas pessoas sem lar.

"Estamos todos aqui para consertar esses corações partidos", disse ela, expressando também o desejo de que "estivéssemos todos juntos por uma razão diferente".

Referindo-se às suas raízes na região, ela refletiu: "Quem diria, no nosso pequeno canto do mundo - onde fui nascida e criada, a uma pedra de distância - que iríamos testemunhar essa espécie de devastação? Quando olho ao redor, penso: 'Estas são as minhas montanhas, estas são as minhas vales, estes são os meus rios... estas são as minhas pessoas, e esta é a minha casa.'"

Enfatizando a importância pessoal dessa tragédia para ela, Parton compartilhou: "Tenho muitos familiares morando aqui, e quando ouvimos sobre isso, foi dilacerante, não apenas porque afetou a minha família, mas porque cada uma dessas pessoas parece família para mim. Estamos todos conectados e estamos sofrendo juntos de alguma forma."

Ela prometeu uma doação pessoal de $1 milhão para a Fundação Mountain Ways, uma instituição de caridade registrada dedicada a fornecer ajuda de emergência às vítimas das enchentes de Helene. Além disso, suas empresas com sede no leste do Tennessee, Dollywood Foundation e The Dollywood Foundation, planejaram igualar a doação de Parton à Fundação Mountain Ways com uma contribuição adicional de $1 milhão.

No evento, o presidente e CEO da Walmart US, John Furner, revelou que a Walmart, incluindo Sam's Club e a Fundação Walmart, contribuiria com um total de $10 milhões para os esforços de ajuda nos estados atingidos pelo furacão.

O colossal furacão Categoria 4 Helene deixou um rastro de destruição por 500 milhas de largura no Sudeste, resultando em mais de 200 mortes - a segunda maior taxa de mortalidade por furacão a atingir a costa dos EUA nos últimos 50 anos, atrás apenas do furacão Katrina 19 anos atrás.

A tempestade despejou uma quantidade sem precedentes de água nas montanhas do sul dos Apalaches ao longo de três dias, classificando-a como um evento de chuva uma vez em 1.000 anos para a região, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Toda essa água desceu pelas montanhas, transformando os declives em deslizamentos de terra destruidores em algumas áreas, eliminando casas de suas fundações. Os níveis de água atingiram alturas sem precedentes, inundando dezenas de pontes, estradas e casas, que foram então levadas pelas águas furiosas.

