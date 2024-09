- Dois triunfos modestos surgiram para Trump durante a competição televisiva, seguindo os regulamentos estabelecidos.

O vencedor dessa próxima confrontação pode se tornar a pessoa mais influente globalmente até o próximo ano. Em uma terça-feira à noite (horário de MESZ), Kamala Harris e Donald Trump estão agendados para se enfrentar em um estúdio de televisão em Philadelphia. O mundo testemunhará o debate entre a candidata democrata à presidência dos EUA e seu adversário republicano.

Debate Presidencial dos EUA com Regras Estritas

A ABC estabeleceu as regras para esse confronto. A mais significativa: o microfone da pessoa que não estiver falando será silenciado. Inicialmente, Harris defendeu que ambos os microfones permanecessem ativos durante todo o tempo. Isso marcou uma pequena vitória inicial para o contingente de Trump, que defendia a regra atual. Harris acabou cedendo à regra - assim como todos os participantes:

O debate terá 90 minutos e incluirá dois intervalos comerciais.

Os apresentadores de televisão David Muir e sua colega Linsey Davis conduzirão o evento. Eles serão os únicos a questionar os dois candidatos.

Um "lançamento de moeda aleatório" determinou a disposição e a ordem dos candidatos e das declarações finais de dois minutos. Trump saiu vencedor e escolheu fazer a declaração final. Harris escolheu o lado direito (da perspectiva dos espectadores).

Ambos os candidatos serão apresentados pelos moderadores - primeiro Harris. Eles entrarão no palco por direções opostas.

Não haverá declarações iniciais.

Os candidatos permanecerão de pé durante o debate, enquanto os moderadores se sentarão.

Nenhum dos candidatos pode trazer anotações prévias, mas eles podem fazer anotações durante o debate. Eles terão uma caneta e papel.

Cada candidato receberá uma garrafa d'água.

Para cada pergunta, eles terão dois minutos para responder, seguidos de dois minutos para contra-respostas, e então um minuto adicional para esclarecimentos adicionais.

Os candidatos não podem questionar um ao outro.

Durante os intervalos comerciais, os candidatos não poderão conversar com seus assessores.

Os moderadores garantirão uma distribuição equitativa do tempo de fala e um diálogo respeitoso.

Não haverá plateia no estúdio.

Saiba mais sobre as eleições nos EUA aqui.

A equipe rigorosa no local ilumina você todas as sextas-feiras no boletim informativo gratuito "Dentro da América" sobre os principais desenvolvimentos e fornece insights sobre como os americanos realmente veem seu país. Após submeter seu endereço de e-mail, você receberá um e-mail para confirmar sua inscrição. Suas informações sempre serão tratadas com confidencialidade.

Após estabelecer as regras rigorosas para o debate, Harris inicialmente defendeu que ambos os microfones permanecessem ativos, marcando uma pequena vitória para o lado de Trump. Durante o evento de notícias principais, a audiência testemunhará um debate de 90 minutos entre Kamala Harris e Donald Trump, onde o tópico de notícias principais será, sem dúvida, um foco maior.

Leia também: