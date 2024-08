Dois jovens alemães morreram alguns dias depois de um deslizamento de terra na Dinamarca.

Com base em testemunhas, indivíduos na praia tentaram salvá-los. Eventualmente, eles foram levantados com segurança por um helicóptero para um hospital devido às condições críticas.

As autoridades classificaram como "incidente lamentável". Os dois jovens estavam em uma viagem em família na Dinamarca.

Na região sudoeste de Jutlândia, outro menino foi coberto por uma duna de areia, mas foi salvo rapidamente e não sofreu ferimentos. As recentes chuvas pesadas tinham enfraquecido as dunas.

Equipes de resgate em North Jutland alertaram turistas sobre as zonas de dunas. Eles sugeriram ter cuidado, evitar trilhas marcadas, ficar de olho nas crianças, evitar escalar dunas íngremes e não cavar buracos nas dunas.

