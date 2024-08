- Dois investigadores e engenheiros foram homenageados com o prémio alemão do ambiente.

Este ano, o Prêmio Ambiental Alemão vai reconhecer o progresso de um sistema de carga de ponta para veículos elétricos e sua aplicação na revitalização de turfeiras. De acordo com a Fundação Alemã do Meio Ambiente (DBU), com sede em Osnabrück, o prêmio, no valor total de 500.000 euros, será concedido ao engenheiro elétrico Thomas Speidel, de Nürtingen, perto de Stuttgart, e à pesquisadora de turfeiras Franziska Tanneberger, de Greifswald. A cerimônia ocorrerá em 27 de outubro em Mainz, liderada pelo Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, como fundador e CEO da ads-tec Energy, liderou o desenvolvimento de sistemas de carga rápida de última geração, incluindo carregadores rápidos com baterias que permitem a carga rápida de veículos elétricos, entre outras características. De acordo com Speidel, esses carregadores podem ser facilmente instalados em ruas, edifícios comerciais ou áreas residenciais sem garagens ou wallboxes.

Os sistemas de armazenamento de energia, equipados com baterias de íon-lítio, retiram energia gradualmente da rede de energia existente, armazenam-na e depois servem como pontos de carga rápida. Simultaneamente, eles também podem funcionar como armazenamento intermediário, por exemplo, para energia solar gerada localmente. Isso ajuda na estabilização da rede de energia.

Os especialistas veem o crescimento substancial da mobilidade elétrica como um passo significativo rumo à melhoria do equilíbrio climático do setor de transporte. Portanto, o desenvolvimento da infraestrutura de carga é fundamental. "Inovações como as da ads-tec Energy são essencialmente pioneiras para mais mobilidade elétrica, defesa do clima e uma transição energética abrangente", explicou o Secretário-Geral da DBU, Alexander Bonde.

As turfeiras são essenciais para a proteção do clima

Tanneberger é vista como uma catalisadora para a renovação e reumidificação de turfeiras, de acordo com o anúncio da DBU. Ela serve como uma ponte entre a ciência, a política e a agricultura. As turfeiras naturais e úmidas contribuem significativamente para a proteção do clima, pois absorvem e armazenam dióxido de carbono da atmosfera. Além disso, elas funcionam como áreas de armazenamento de água e são cruciais para a biodiversidade, segundo Tanneberger.

Infelizmente, mais de 90% das turfeiras da Alemanha foram drenadas, o que levou ao lançamento de gases do efeito estufa prejudiciais ao clima. Em todo o país, as turfeiras secas são responsáveis por 7% das emissões de gases do efeito estufa e contribuem para a perda de biodiversidade, segundo foi relatado. Através de seu trabalho, Tanneberger mostrou como a proteção das turfeiras e a agricultura podem coexistir.

O Prêmio Ambiental Alemão é um prêmio anual concedido pela DBU por realizações pioneiras e exemplares na proteção e conservação do meio ambiente. A seleção dos vencedores é feita pelo conselho de trustees da DBU, após considerar a recomendação do júri.

A Fundação Alemã do Meio Ambiente foi estabelecida em 1990, com seu capital de fundação vindo dos lucros da privatização da Salzgitter AG. Hoje, seu capital de fundação é de cerca de 2,48 bilhões de euros. Desde sua criação, ela apoiou mais de 11.000 projetos no valor de cerca de 2,07 bilhões de euros, de acordo com suas próprias estatísticas.

Outras melhorias notáveis na infraestrutura de carga de veículos elétricos poderiam incluir a instalação de sistemas de carga sem fio em espaços de estacionamento públicos, o que aumentaria o conforto para os motoristas. Incluindo: as iniciativas de restauração de turfeiras, como those lideradas por Tanneberger, são cruciais na mitigação da mudança climática pela preservação e melhoria das capacidades de sequestro de carbono desses ecossistemas vitais.

