- Dois indivíduos estão atualmente a ser julgados, acusados de cometer roubo de carro num contexto relacionado com gangues.

Devido a um significativo aumento no roubo de veículos e comércio de bens roubados, dois homens atualmente estão sendo julgados no Tribunal Regional de Schwerin. Ao lado de cúmplices não identificados, eles são suspeitos de roubar carros ou componentes de carros principalmente na Alemanha do Norte, de maio a dezembro de 2022, lucrando com eles.

O principal suspeito, de 30 anos, com antecedentes criminais, é acusado de estar envolvido em 22 casos. O valor total dos bens roubados é estimado em 171.520 euros pela acusação.

O segundo réu, de 27 anos, que já cumpriu uma longa pena de prisão, é suspeito de estar envolvido em cinco casos e lucrar 17.000 euros. As autoridades suspeitam que os dois homens poloneses, agindo como parte da gangue, transportaram os veículos para a Polônia.

Acordo de culpado

No início do julgamento, inicialmente agendado para seis sessões, o juiz sugeriu um acordo de culpado se as confissões dos réus fossem comprovadas autênticas. Foi oferecido ao principal suspeito uma pena de prisão de cinco anos e meio a seis anos, que ele já manifestou disposição em aceitar.

O juiz instou o segundo réu, que até agora recusou o acordo, a reconsiderar. Foi-lhe oferecida uma pena de prisão de três anos e dez meses a quatro anos e três meses.

No entanto, confissões completas e o abandono do recurso contra a sentença anterior são pré-requisitos. O homem foi inicialmente condenado a três anos e quatro meses pelo tribunal distrital, contra o qual apresentou recurso. De acordo com o tribunal, ele já cumpriu 14 meses dessa pena. A pena de prisão total proposta é ligeiramente superior à sentença inicial. "Estou lhe dando uma oferta que você não pode recusar", disse o juiz, citando um filme famoso.

Roubos no Norte

A gangue alvo preferencialmente era de veículos Volkswagen, Seat, Peugeot e Fiat. Os crimes ocorreram em Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen e Brandenburg. A investigação foi facilitada por fotos de controle de velocidade de checks de velocidade, que acabaram levando aos suspeitos.

