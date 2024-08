- Dois indivíduos detidos após uma infiltração ilegal numa padaria.

Após um arrombamento noturno em uma padaria em Wallersdorf (distrito de Dingolfing-Landau), a polícia prendeu dois suspeitos. A delegacia recebeu um alerta de arrombamento da padaria, resultando no envio de vários carros de patrulha. Ao chegarem ao local, os oficiais prenderam um homem de 43 anos no local, e outro de 39 anos foi preso nas proximidades. O duo é suspeito de ter arrombado a padaria e roubado a receita do dia do cofre.

Um mandado de prisão foi emitido para eles no mesmo dia. Além do roubo qualificado, eles também estão sendo investigados por possível envolvimento em uma série de arrombamentos em padarias na região e na Alta Baviera desde meados de junho. Uma tentativa de arrombamento malsucedida ocorreu na mesma data em uma padaria em Landshut.

