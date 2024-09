Dois indivíduos acusados de disseminar narcóticos que supostamente levaram ao falecimento da advogada transgênero Cecilia Gentili, como declarado pelas autoridades legais.

Cecilia Gentili, uma figura proeminente na comunidade transgênero de Nova York e ativista influente, encontrou um fim trágico em sua residência no Brooklyn, supostamente devido a uma overdose de heroína contaminada com fentanila. Os indivíduos suspeitos de terem vendido a dose letal de drogas a ela foram apreendidos, segundo Breon Peace, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Nova York, em um comunicado à imprensa.

Os dois suspeitos, Michael Kuilan e Antonio Venti, estão enfrentando várias acusações criminais, incluindo distribuição e posse de fentanila e heroína, conforme consta no indiciamento. Kuilan também enfrenta uma acusação por estar em posse de uma arma de fogo como criminoso condenado.

Com 52 anos, Gentili, que faleceu em 6 de fevereiro, era uma figura importante na comunidade transgênero de Nova York e estava ativamente lutando pelos direitos dos trabalhadores do sexo e das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Seu funeral, realizado na prestigiada Catedral de São Patrício, foi attended by over 1,000 individuals dressed in shimmering sequins, ornate feathered dresses, and veils. Subsequently, the Roman Catholic Archdiocese of New York criticized the service.

Before her death, Gentili returned home after being away for a few hours and expressed feeling unwell to her longtime partner, later retiring to bed. The following morning, her partner discovered her in an unconscious state, and she was later declared deceased, according to the prosecutor's office's documentation supporting the suspects' detention.

Medical examiners determined that Gentili died as a result of 'intoxicação aguda' causada pela combinação de fentanila, heroína, xylazina e cocaína. Seus testes de sangue revelaram níveis letais de fentanila e heroína.

Os promotores acusam Venti de vender a heroína adulterada, supostamente obtida de Kuilan, a Gentili em 5 de fevereiro, citando mensagens de texto, dados de chamadas e outras evidências. Durante uma busca na casa de Kuilan em Brooklyn, os investigadores encontraram numerous bags of fentanila, uma arma de fogo e munição, conforme divulgado no comunicado à imprensa.

O advogado de Venti, Joseph Turco, descreveu a morte de Gentili como um 'acidente' e expressou condolências à família da ativista. "Nossos pensamentos e simpatia estão com a família de Cecilia. Este é um problema sério nos Estados Unidos, sem dúvida", disse Turco.

O advogado de Kuilan, Howard Greenberg, afirmou que Kuilan não tinha relação pessoal com Gentili. "Michael Kuilan não tem conhecimento dessa pessoa que faleceu", afirmou Greenberg em uma ligação para a CNN na segunda-feira. 'A participação de Michael Kuilan, se houver, neste caso é nula', reiterou Greenberg.

Venti e Kuilan estão

