- Dois incidentes de esfaqueamento letal ocorrem em uma semana em Berlim.

Dois Incidentes Trágicos em Berlim: Em um curto espaço de tempo, duas mulheres perderam a vida devido a facadas. Há uma forte probabilidade de que homens estejam envolvidos em ambos os incidentes. O primeiro ocorreu em uma sexta-feira à noite no distrito de Friedrichsfelde, onde uma mulher de 28 anos foi fatalmente esfaqueada. Este incidente foi seguido pelo suposto assassinato de uma mulher de 36 anos por seu ex-marido em Berlim-Zehlendorf, que ocorreu apenas alguns dias antes. Outro ataque com faca ocorreu em uma mulher no distrito de Reinickendorf na mesma sexta-feira, mas a situação foi felizmente contida.

Mulher de 28 Anos Sofre Ferimentos Graves:

Tarde da noite de sexta-feira, uma mulher de 28 anos foi encontrada com ferimentos graves no corredor de um prédio de apartamentos, conforme relatado pelo escritório do procurador-geral e pela polícia. Apesar dos esforços de reanimação, ela acabou morrendo pouco depois no hospital. Esses detalhes foram relatados anteriormente pelo "Bild".

Em seguida, um suspeito de 45 anos foi preso pelas forças de intervenção, que são acusadas de ter agredido a mulher de 28 anos com uma faca. Ele está atualmente sob custódia policial. O motivo por trás do crime permanece desconhecido. Inicialmente, não havia conexão conhecida entre os dois.

Um funcionário do escritório do procurador-geral não pôde fornecer informações sobre a nacionalidade da mulher. Uma investigação está sendo conduzida por uma comissão de homicídios e pelo escritório do procurador-geral de Berlim. De acordo com o "Bild", a mulher tinha dois filhos.

Outro Caso em Poucos Dias:

Em uma noite de quarta-feira no distrito de Berlim-Zehlendorf, uma mulher foi morta a facadas, supostamente pelo seu ex-marido. A mulher de 36 anos era mãe de quatro filhos. O homem de 50 anos está sob custódia sob investigação. Um mandado de prisão foi emitido para assassinato devido a baixas motivações, de acordo com o escritório do procurador-geral.

A polícia inicialmente suspeita que seja um caso de "femicídio". Femicídio se refere ao assassinato de mulheres devido ao seu gênero, simplesmente porque elas são mulheres. A forma mais comum é o assassinato de mulheres por parceiros ou ex-parceiros.

Durante o casamento, o homem tinha histórico de violência doméstica contra ela. Eventualmente, a mulher se separou e obteve uma ordem de proteção e uma ordem de restrição da corte, proibindo seu ex-marido de se aproximar dela, falar com ela ou manter uma certa distância.

Tentativa de Assassinato:

Na mesma sexta-feira, outro ataque com faca ocorreu em Berlim. Um homem agrediu uma mulher em seu apartamento com uma faca de cozinha e tentou sufocá-la. A polícia e o escritório do procurador-geral se referem a isso como uma tentativa de assassinato, que ocorreu na sexta-feira à noite em Reinickendorf.

A mulher de 38 anos teve seus dois filhos, com idades de oito e nove anos, que saíram para a rua em busca de ajuda e encontraram policiais. Os oficiais prenderam o homem de 32 anos que estava prestes a continuar o ataque contra a mulher.

Ambos, a mulher e o agressor, foram levados ao hospital e à custódia policial, respectivamente. Eles são relatados como naturais da Gana.

A mulher havia recebido o suspeito apenas uma semana antes, de acordo com o porta-voz do escritório do procurador-geral de Berlim, Sebastian Büchner, falando à agência de notícias alemã. A relação além da aquiescência ainda precisa ser esclarecida. Está sendo examinado se o homem deve ser enviado a um hospital psiquiátrico em vez de custódia investigativa.

Reações a Esses Incidentes:

A Ministra Federal da Família, Lisa Paus, expressou choque com esses incidentes, afirmando: "Nosso país está lutando com um grave problema de violência contra as mulheres. Isso deve acabar." Ela enfatizou a necessidade não apenas de medidas de segurança contra atacantes terroristas com facas, mas também de prevenir e proteger as mulheres da violência. Ela está preparando uma "Lei de Assistência à Violência" para ajudar todas as pessoas atingidas.

A Senadora da Justiça de Berlim, Felor Badenberg, chamou por ação contra esses brutais assassinatos de homens contra mulheres, descrevendo-o como "puro misoginia". Ela pediu ao Ministro da Justiça Buschmann para incluir um monitor de tornozelo na Lei de Proteção à Violência e sugeriu examinar modificações e medidas preventivas no nível estadual.

Sentenças Recentes em Berlim por Assassinatos de Mulheres por Parentes:

No ano passado, o assassinato de uma mulher do Afeganistão por seus parentes em Berlim causou comoção. Dois irmãos afegãos foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de sua irmã em julho de 2021, que levava uma vida que não correspondia aos padrões morais da família, transportou seu corpo em uma mala de trem para a Alemanha do Sul e enterrou-o em uma floresta.

Em 2023, o marido de uma mãe de seis filhos do Afeganistão foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato dela em retaliação. Ele atacou-a com uma faca de caça na rua apenas algumas semanas após a separação. O juiz observou no veredicto que ele considerava a mulher como sua propriedade e era "incredivelmente egoísta, astuto, manipulador e malicioso".

