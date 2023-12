Dois grandes julgamentos sobre segurança nacional estão a colocar de novo em foco os direitos civis em Hong Kong. Eis o que deve saber

Na segunda-feira, tiveram início as audiências do julgamento, que está a ser acompanhado de perto, do magnata dos meios de comunicação Jimmy Lai, uma figura importante no panorama da imprensa de Hong Kong, acusado de "conluio com forças estrangeiras".

No mês passado, os advogados fizeram as alegações finais num outro caso de segurança nacional contra dezenas de activistas e políticos conhecidos como os "Hong Kong 47". Os arguidos, entre os quais o antigo ativista estudantil Joshua Wong, foram detidos em massa há quase três anos por terem realizado eleições primárias não oficiais para decidir quem deveria concorrer às eleições para deputados municipais.

Os julgamentos gémeos estão entre os mais importantes até à data ao abrigo da vasta lei de segurança nacional imposta por Pequim em 2020, na sequência de protestos pró-democracia maciços e por vezes violentos em 2019.

As autoridades de Pequim e Hong Kong dizem que a lei "restaurou a estabilidade" e fechou lacunas que permitiam a interferência de "forças estrangeiras". Negaram que a lei tenha suprimido as liberdades.

Mas as organizações de defesa dos direitos, os grupos de comunicação social e os críticos afirmam que a lei transformou o panorama jurídico e reduziu os direitos civis e políticos básicos em Hong Kong - uma cidade outrora conhecida pela sua forte cultura de protesto e imprensa livre e elogiada pelo seu sistema jurídico de nível internacional.

A decisão dos tribunais em ambos os julgamentos constituirá um forte sinal da forma como os actos políticos - que muitos argumentam estarem em conformidade com o funcionamento normal da vibrante sociedade civil da cidade - são agora tratados.

Os julgamentos, cujos veredictos são esperados para o próximo ano, ocorrem também numa altura em que Hong Kong planeia alargar o número de crimes contra a segurança nacional através de nova legislação. As autoridades afirmam que a nova lei irá colmatar as "lacunas" das regras de Pequim, mas os críticos receiam que possa degradar ainda mais as liberdades - e a confiança internacional - na cidade.

Eis o que precisa de saber:

Quem é que está a ser julgado e quais são as acusações?

Lai, de 76 anos, foi uma das primeiras pessoas a ser detida ao abrigo da lei de segurança nacional, depois de esta ter entrado em vigor a 30 de junho de 2020. Está agora a ser julgado por três acusações de conluio com forças estrangeiras ao abrigo da lei de segurança nacional e uma acusação separada ao abrigo da lei de sedição da era colonial da cidade. Lai declarou-se inocente de todas as acusações.

O fundador do jornal pró-democracia e anti-Pequim Apple Daily já tinha sido condenado a cerca de três anos de prisão e a outras penas relacionadas com os protestos e as actividades comerciais nas instalações do jornal.

Lai era há muito tempo um crítico declarado do Partido Comunista da China, no poder, uma opinião que se reflectia nas páginas do seu jornal agora extinto. Durante os protestos de 2019, viajou para os Estados Unidos para se reunir com políticos e discutir a situação política em Hong Kong - uma ação vista por Pequim como um conluio com forças estrangeiras para minar a segurança da China.

O chamado Hong Kong 47 inclui políticos experientes, legisladores eleitos e jovens líderes de protesto, bem como académicos, sindicalistas, jornalistas e trabalhadores médicos. Provêm de várias gerações e de um amplo espetro político - desde figuras moderadas pró-democracia até aos que defendem a autodeterminação de Hong Kong.

Entre as figuras mais conhecidas contam-se Joshua Wong, de 27 anos, que ganhou fama internacional como o rosto adolescente dos anos de protestos democráticos liderados por estudantes em Hong Kong; Benny Tai, de 59 anos, académico de direito e cofundador do movimento Occupy Central, em 2014; e Claudia Mo, de 66 anos, antiga jornalista que se tornou legisladora.

Foram acusados de "conspiração para cometer subversão" depois de terem realizado as eleições primárias não oficiais em 2020, menos de duas semanas após a entrada em vigor da lei de segurança. O seu objetivo era decidir quem deveria concorrer às eleições para deputados municipais e dar aos políticos pró-democracia a melhor oportunidade de obter uma maioria na legislatura. Centenas de milhares de pessoas votaram.

Os arguidos afirmam que o plano fazia simplesmente parte da política pluralista e oposicionista que há muito é permitida em Hong Kong. Os procuradores argumentam que se tratava de um "esquema maciço e bem organizado para subverter o governo de Hong Kong".

Nos julgamentos de segurança nacional, a pena máxima é a prisão perpétua.

Em que é que os julgamentos de segurança nacional são diferentes dos outros processos?

A lei de segurança nacional, redigida e aprovada em Pequim para Hong Kong, criminaliza actos de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras.

Também permite desvios em relação ao direito comum no que respeita à forma como os casos são julgados.

Até à data, nenhum caso de segurança nacional na cidade foi julgado por um júri. Em vez disso, têm sido presididos por uma bancada de três juízes do tribunal superior seleccionados pelo Chefe do Executivo da cidade, nomeado por Pequim. Os juízes provêm das actuais fileiras do poder judicial da cidade e são escolhidos com base nas suas "qualidades judiciais e profissionais", segundo o governo.

De acordo com os números oficiais fornecidos à CNN na terça-feira, 172 pessoas foram acusadas ao abrigo da lei de segurança nacional até esta semana. Dos mais de 100 julgamentos concluídos, a taxa de condenação é de 100%, de acordo com os dados recolhidos pelo investigador do Centro de Direito Asiático da Universidade de Georgetown, Eric Yan-ho Lai.

A lei prevê a possibilidade de os processos serem transferidos para a China continental para serem julgados em circunstâncias extremas - uma disposição que ainda não foi utilizada.

Também estabelece um limite mais elevado para a fiança. No julgamento dos 47, foi negada a fiança a 32 arguidos, que se encontram detidos desde 2021 - uma prática altamente invulgar em casos que não são de homicídio. Dois outros tiveram a fiança revogada por violarem as condições.

Por outro lado, os tribunais de Hong Kong têm de obter a aprovação do líder da cidade antes de permitir que um advogado estrangeiro sem qualificações locais represente os arguidos em casos de segurança nacional.

Lai, que tem nacionalidade britânica, foi impedido de ser representado por um advogado britânico, uma decisão que está a ser objeto de uma contestação jurídica separada e que tem atrasado repetidamente a data de início do julgamento.

Nos últimos meses, o Governo também tem concedido recompensas a activistas baseados no estrangeiro e auto-exilados, incluindo alguns cidadãos estrangeiros, tendo a polícia chamado para interrogatório familiares que permanecem em Hong Kong.

Entretanto, uma lei de sedição da era colonial, que fazia parte de uma lei de crimes de 1938 não utilizada durante décadas, foi reactivada como parte da lei de segurança nacional. Uma condenação implica uma pena máxima de dois anos.

Quais são as implicações mais amplas da lei de segurança nacional para os media, a educação e a vida na cidade?

Desde que a lei entrou em vigor em julho de 2020, os livros com potencial para serem considerados um risco para a segurança nacional foram eliminados das escolas e bibliotecas, os currículos escolares foram alterados para incluir a educação para a segurança nacional e as eleições foram revistas para garantir que apenas os "patriotas" se pudessem candidatar. Um dos principais slogans de protesto foi também proibido e uma série de organizações cívicas, sindicatos e grupos de activistas foram dissolvidos.

Foi criado um novo gabinete de segurança nacional com uma unidade policial específica e os agentes de segurança do continente foram autorizados a atuar abertamente em Hong Kong pela primeira vez.

Os grupos de defesa da liberdade de imprensa também apontaram para um declínio acentuado. Entre 2021 e 2023, Hong Kong caiu 60 lugares numa classificação da liberdade de imprensa. Atualmente, ocupa o 140º lugar entre 180 países e territórios, em comparação com o 80º lugar dois anos antes, de acordo com os Repórteres sem Fronteiras (RSF). Há duas décadas, a RSF classificou Hong Kong no 18º lugar do mundo em termos de liberdade de imprensa.

O Apple Daily de Lai foi obrigado a fechar as portas depois de as autoridades terem congelado as contas bancárias do jornal, na sequência de uma rusga realizada em junho de 2021, na qual foram detidos vários dirigentes. Outros meios de comunicação social também fecharam nos meses seguintes, incluindo o Stand News, que também foi alvo de uma rusga da polícia de segurança nacional e viu os seus dirigentes serem detidos sob a acusação de sedição.

No julgamento em curso de Lai, a acusação alegou que os artigos publicados no Apple Daily violavam a lei.

No meio de restrições rigorosas nas fronteiras durante a pandemia de Covid-19 e da transformação de Hong Kong ao abrigo da lei de segurança nacional, muitos habitantes de Hong Kong deixaram a cidade, com dados oficiais que mostram a maior queda anual registada na população em 2022.

O que é que os governos dizem sobre a lei?

As autoridades de Hong Kong e da China continental elogiaram a lei por promover a "prosperidade e estabilidade" na cidade após os protestos de 2019, que na época interromperam os transportes e os negócios no centro financeiro por vários meses. Eles também disseram que a lei protege os direitos, as liberdades e o estado de direito.

"A Lei de Segurança Nacional é o principal ponto de viragem na transição de Hong Kong do caos para a ordem. O seu efeito na estabilização da sociedade é indiscutível", disse a antiga Chefe do Executivo da cidade, Carrie Lam, após o primeiro aniversário da lei em 2021.

As autoridades também têm defendido regularmente a lei como estando em linha com outras a nível internacional, argumentando que "nenhum país pode ou faria vista grossa às ameaças à segurança nacional, como o surgimento do terrorismo local e do separatismo visto em Hong Kong em 2019".

No início deste ano, o governo de Hong Kong afirmou que, embora a liberdade de imprensa seja "respeitada e protegida em Hong Kong, essa liberdade não é absoluta". Está "sujeita a restrições" previstas na lei e é necessária para "perseguir objectivos legítimos, como a proteção da segurança nacional ou da ordem pública".

Mas os governos ocidentais afirmam que a lei reduziu as liberdades em Hong Kong e diminuiu a sua autonomia em relação ao continente, onde os grupos de defesa dos direitos humanos há muito que apontam para detenções e investigações arbitrárias e politicamente motivadas e para uma taxa de condenação superior a 99%.

A Hong Kong foram prometidos 50 anos de um elevado nível de autonomia política após a sua transferência para a China em 1997, depois de décadas de domínio britânico.

Em reação à imposição da lei de segurança nacional, os EUA revogaram o estatuto especial que durante décadas concedeu a Hong Kong um tratamento diferenciado em relação à China continental. Também sancionou dezenas de funcionários da China continental e de Hong Kong, incluindo o então Chefe do Executivo Lam e o atual líder John Lee, bloqueando-os efetivamente do sistema bancário internacional.

O Reino Unido também criticou a lei de segurança nacional, afirmando que esta reduzia as liberdades e violava os termos do acordo de transferência original. Em consequência, o Reino Unido criou uma nova via de acesso à cidadania para os cidadãos de Hong Kong titulares de um passaporte nacional britânico (ultramarino).

No ano passado, dois juízes britânicos de alto nível demitiram-se do mais alto tribunal de Hong Kong por causa da lei. Um deles, Robert Reed, que dirige o mais alto órgão judicial britânico, acusou o governo de Hong Kong de se afastar "dos valores da liberdade política e da liberdade de expressão".

Na sequência da sua imposição, os Estados Unidos, o Reino Unido e outros países suspenderam igualmente os seus acordos de extradição com Hong Kong, devido à preocupação com o declínio do Estado de direito e à perceção de uma mudança nas relações do território com o continente.

Durante uma revisão regular no ano passado, os peritos do Comité dos Direitos do Homem das Nações Unidas escreveram que estavam "profundamente preocupados" com a "interpretação excessivamente ampla e a aplicação arbitrária" da lei e que esta "ignora os direitos e liberdades fundamentais".

Hong Kong acusou o comité de aceitar "informações falsas e narrativas distorcidas, independentemente da verdade".

O que é que a lei de segurança de Hong Kong significa para a cidade?

Apesar de a lei de segurança nacional de Pequim ter tido um impacto abrangente, as autoridades de Hong Kong afirmaram que a cidade irá implementar a sua própria legislação no próximo ano para colmatar as "lacunas".

A lei abrangeria outros delitos, como a traição e o roubo de segredos de Estado, e impediria explicitamente as organizações políticas estrangeiras de realizarem actividades políticas na região e proibiria as organizações políticas locais de estabelecerem laços com organizações estrangeiras.

Hong Kong é obrigado a adotar tais regras ao abrigo da sua mini-constituição, em vigor desde 1997. No entanto, há décadas que esta é uma questão controversa, tendo uma proposta de 2003 levado centenas de milhares de pessoas às ruas em protesto.

Durante um discurso anual em outubro, o Chefe do Executivo Lee citou uma avaliação da cidade feita por Xia Baolong, chefe da agência de Pequim que supervisiona os assuntos de Hong Kong, antes de reiterar a sua promessa de instituir a lei.

"Embora Hong Kong possa parecer pacífica e calma, existem de facto tendências subjacentes - as causas profundas do 'caos' ainda não foram eliminadas e os alicerces da 'governação ordeira' precisam de ser fortalecidos", disse Lee, citando Xia.

"Devemos prestar especial atenção às actividades anti-China e desestabilizadoras camufladas em nome dos direitos humanos, da liberdade, da democracia e dos meios de subsistência", afirmou.

Chris Lau e Kathleen Magramo, da CNN, contribuíram para a reportagem.

Fonte: edition.cnn.com