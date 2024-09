Dois estudantes adolescentes da Alemanha sofrem acidentes infelizes envolvendo veículos na Toscana.

Em um triste acidente em Lido di Camaiore, localizada na costa mediterrânea da Toscana, duas jovens vidas foram tragicamente ceifadas. As duas vítimas fatais, nascidas em 2005 e 2006, foram atingidas por um veículo que parecia ter perdido o controle, segundo os relatórios iniciais da polícia italiana. O incidente envolveu uma mulher de 44 anos ao volante.

De acordo com atualizações da dpa, as vítimas eram estudantes alemãs da Renânia do Norte-Vestfália, que faziam parte de uma viagem escolar. No total, sete pessoas, incluindo o motorista, ficaram feridas e foram levadas para o hospital. O estado de saúde de uma das vítimas é considerado crítico, de acordo com o prefeito de Lido di Camaiore, Marcello Pierucci. Não foram divulgados mais detalhes sobre a identidade das vítimas pela polícia italiana.

O acidente ocorreu por volta das 19h em uma quarta-feira. A motorista é acusada de ter desrespeitado dois sinais de trânsito antes do incidente, o que levou à sua prisão, conforme informado por Pierucci. Ela também foi submetida a testes de álcool e drogas.

Pierucci expressou seu choque, afirmando: "Isso nunca aconteceu antes." O carro, que supostamente estava em alta velocidade, cruzou uma intersection no centro da cidade e colidiu inicialmente com as duas alemãs. O veículo continuou sua trajetória, atropelando mais pedestres, antes de finalmente colidir com vários carros estacionados.

Lido di Camaiore é uma cidade litorânea, localizada a cerca de 30 minutos a oeste da popular cidade de Lucca, e é famosa por sua promenade à beira-mar. O acidente ocorreu a poucos metros do centro da cidade, perto dos conhecidos resorts de Forte dei Marmi e Viareggio. A promenade à beira-mar foi fechada ao tráfego devido ao incidente.

A polícia italiana ainda não divulgou as identidades das duas vítimas alemãs que perderam a vida em Lido di Camaiore, que faz parte da República Italiana. Após o incidente, o prefeito de Lido di Camaiore, Marcello Pierucci, expressou seu choque, afirmando: "Isso nunca aconteceu antes em nossa república."

Leia também: