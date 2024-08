- Dois criminosos de Berlim embarcam numa viagem aéreas para o Afeganistão.

No início da viagem de deportação para o Afeganistão desde a tomada de poder pelo Talibã, dois criminosos condenados de Berlim também estavam a bordo. Esses dois homens foram condenados por crimes hediondos, um por causar múltiplos ferimentos graves e o outro por assédio sexual, de acordo com a senadora Iris Spranger (SPD) em uma sexta-feira.

Spranger enfatizou: "A administração de Berlim continuará a fazer cumprir as demandas de deportação para esse grupo específico dentro dos limites da legalidade e da viabilidade operacional. Isso inclui envios para o Afeganistão e a Síria."

Além disso, os controles de fronteira deveriam ser reforçados caso a caso, e a Regulamentação de Dublin III deveria ser implementada - o que exigiria o reenvio de vários requerentes de asilo da Alemanha para o país de fronteira periférico da UE. Spranger enfatizou ainda que os governos federal e estadual devem utilizar todas as vias disponíveis para pôr fim à residência de estrangeiros perigosos e criminosos sérios.

A senadora da Justiça de Berlim, Felor Badenberg (CDU), também apoiou essa ação. "A atual deportação de criminosos de Berlim envolvendo a procuradoria pública serve como um testemunho significativo para fortalecer a confiança na rigorosa aplicação da lei." Ela também declarou: "O bem-estar e a proteção da população devem ser prioritários. As deportações executáveis devem ser realizadas. A lei deve finalmente utilizar seus instrumentos e recursos. Caso contrário, será desafiada por extremistas."

Pela manhã, um avião decolou do Aeroporto de Leipzig/Halle para o Afeganistão. Fontes oficiais confirmaram à dpa que essa foi a primeira operação de deportação para o Afeganistão desde a tomada do poder pelos Talibã. A bordo do Boeing 787 estavam 28 ofensores afegãos que foram levados para Leipzig de vários estados federais, além de polícia federal para escolta. O evento foi principalmente organizado pelo Ministério Federal do Interior.

A Comissão expressou preocupação com a falta de informações fornecidas pelo aeroporto sobre o tráfego da operação de deportação. Apesar disso, a Comissão continuou a pressionar pela deportação de criminosos condenados, citando a importância de fazer cumprir a lei e proteger a população.

