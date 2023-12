Dois antigos futebolistas da seleção iraniana morrem de Covid-19 no espaço de uma semana depois de terem aparecido num especial de televisão transmitido online

Mehrdad Minavand, de 45 anos, e Ali Ansarian, de 43 anos, jogaram profissionalmente na Pro League do Irão pelo Persepolis Football Club e eram muito queridos pelos adeptos de todo o país.

Segundo a agência noticiosa estatal iraniana IRNA, os antigos companheiros de equipa terão contraído o coronavírus quando co-apresentavam um especial televisivo online sobre o jogo do dérbi entre o Persepolis FC e o Esteghlal FC.

"Como devem ter ouvido nas notícias dos últimos dias, Mehrdad Minavand adoeceu com o coronavírus", explicou um porta-voz num vídeo publicado na página oficial do Instagram do antigo futebolista em 21 de janeiro.

"Ele está em estado crítico e o seu médico diz-nos que é porque chegou ao hospital demasiado tarde", disse o porta-voz.

As autoridades de saúde do Hospital Laleh, em Teerão, anunciaram a morte do futebolista na noite de 27 de janeiro, cerca de uma semana depois de ter dado entrada no hospital.

"A condição de Minavand era promissora até às 18 horas, o seu nível de oxigénio era superior a 90% e a sua função renal e pressão arterial estavam estáveis, mas de repente a sua condição piorou", disse o diretor da UCI do Hospital Laleh, Dr. Amir Hossein Lotfi, à agência de notícias semi-oficial iraniana ISNA.

LEIA: André Onana, guarda-redes do Ajax, considera a suspensão de 12 meses por doping "excessiva e desproporcionada

Minavand tinha acabado de anunciar seu casamento com Shabnam Kamangar em um post no Instagram em novembro.

"Tenho estado à espera e a planear este dia há quase três anos. Agradeço a Deus por ter feito este dia acontecer", escreveu Minavand.

Reflectindo sobre as suas recentes núpcias durante o especial online, Minavand disse a Ansarian: "Quero mesmo ter dois filhos e espero que um deles seja uma menina".

Minavand ajudou a levar o Irão a uma vitória por 2-1 sobre os EUA num jogo politicamente carregado do Campeonato do Mundo de 1998, disputado em Lyon, França.

"Gostaria de expressar as minhas sinceras condolências pelo falecimento do antigo jogador de futebol nacional iraniano Mehrdad Minavand", declarou o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, em comunicado.

"As palavras parecem inadequadas para descrever esta tristeza. O legado e os feitos de Minavand, especialmente a sua personalidade, popularidade e humanidade, nunca serão esquecidos."

Mãe viúva

Enquanto os iranianos choravam a morte de Minavand, os seus pensamentos voltavam-se para Ansarian e mantinham a esperança de que o jovem futebolista - que, segundo a IRNA, foi hospitalizado a 21 de janeiro devido a sintomas de Covid-19 - recuperasse.

De acordo com a agência noticiosa semi-oficial ISNA, o futebolista de 43 anos, que se tornou ator, foi recentemente anfitrião de um popular programa de televisão online sobre futebol e protagonizou vários filmes e séries de televisão iranianos desde que pendurou as chuteiras há quase uma década.

Era o raro futebolista que jogava em clubes rivais, o Esteghlal FC e o Persepolis FC, mas que continuava a ser adorado pelos adeptos de todo o país.

Alguns adeptos reuniram-se à porta do hospital Farhikhtegan, em Teerão, onde Ansarian se encontrava quando morreu de Covid-19.

Outros partilharam a sua perplexidade perante a sua morte numa idade tão jovem. "Com a sua morte, aprendi que nenhuma prece é atendida", escreveu o estilista iraniano Mehrdad Khanali numa publicação no Instagram.

Adorado pelos iranianos pelo seu riso contagiante e espírito alegre, Ansarian era mais conhecido pelo quanto amava a sua mãe.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Minavand perguntou a Ansarian durante o especial se ele estava a adiar o casamento porque não queria deixar a sua mãe viúva sozinha. "Pode ser uma das razões", respondeu Ansarian, "mas ela é realmente a minha melhor amiga".

Ansarian morreu a 3 de fevereiro, Dia da Mãe, no Irão.

Correção: Uma versão anterior deste artigo incluía a fotografia errada do futebolista Ali Ansarian. A imagem foi substituída.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com