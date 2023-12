Dodgems a 100 mph vs. xadrez a 200 mph" - poderá a Fórmula E rivalizar com a F1?

Destaques da história

A Fórmula E, a primeira série de corridas totalmente eléctrica do mundo, pode não fazer tanto barulho ou ser tão rápida - ainda - como os seus primos mais ilustres movidos a gasolina na Fórmula 1, mas a nova série, atualmente na sua segunda temporada, está a inspirar uma nova geração de fãs do desporto automóvel.

Então, como é que as duas se comparam em termos de velocidade, regras e drama? Continue a ler para ficar a saber tudo o que se passa.

CORRIDAS COM UM ORÇAMENTO LIMITADO

Os carros de F1 são máquinas de sonho de milhões de dólares.

Cada equipa gasta uma pequena fortuna a interpretar os regulamentos técnicos definidos pelo organismo que rege o desporto automóvel, a FIA.

Se tudo correr bem, como a Mercedes, que combinou um motor dominante com um chassis aerodinâmico elegante e o piloto estrela Lewis Hamilton, então uma equipa pode eclipsar a concorrência.

Na Fórmula E, as regras, a competição e os cordões à bolsa são muito mais apertados.

Estima-se que uma época na F1 custe pelo menos 44 milhões de dólares - e isto para as equipas mais pequenas - enquanto o orçamento da Fórmula E está oficialmente limitado a 3,5 milhões de dólares.

Cada equipa de Fórmula E utiliza a mesma bateria e o mesmo design de chassis, mas na segunda temporada têm a liberdade de desenvolver os seus motores em torno do e-motor, do inversor e das caixas de velocidades.

"A Fórmula E abriu os regulamentos técnicos de uma forma justa", disse Sebastien Buemi, piloto da Renault e-dams, à CNN.

"As regras estão a abrir-se lentamente. Hoje, é o motor traseiro e a suspensão, mas a energia que sai da bateria é a mesma para todos, por isso é difícil criar uma grande diferença de desempenho entre as equipas."

SENSAÇÃO ELÉCTRICA

Os pilotos eléctricos zumbem em vez de rugirem como os motores da F1 - OK, sabemos que já não são tão barulhentos como eram, mas...

Apesar da diferença de decibéis, Buemi revela que a sensação ao volante de um piloto elétrico é surpreendentemente semelhante à dos seus parentes ruidosos da F1.

Stephane Sarrazin ao volante da equipa de corridas Venturi em Londres, em junho de 2015.

"As pessoas gostam de saber quais são as diferenças entre um carro elétrico e um monolugar normal", explica Buemi, que correu durante três épocas na F1 com a Toro Rosso e continua a ser piloto de reserva da Red Bull Racing.

"Há mais peso com a bateria na parte de trás do carro, o que faz com que o carro deslize um pouco mais, mas a sensação de condução não é completamente diferente.

"Há mudanças, travões, um pedal do acelerador; estou certo de que, num futuro próximo, a única grande diferença será o ruído."

A NECESSIDADE DE VELOCIDADE

Não há como negar que os carros da Fórmula E têm menos potência do que as máquinas da F1 quando se trata de velocidade pura.

O campeão do mundo de F1, Hamilton, registou 225 mph (362 kph) no fim de semana do Grande Prémio do México - a sua velocidade máxima na época passada - mas como é que isso se compara com os pilotos eléctricos?

"Os circuitos da Fórmula E são muito mais curtos do que os da F1, por isso o único local onde podemos comparar é o Mónaco, porque tanto a Fórmula E como a F1 correm lá", diz Buemi. "Embora a Fórmula E não utilize exatamente a mesma pista que o Grande Prémio do Mónaco.

"Sabemos que a velocidade máxima num ePrix no centro da cidade é de cerca de 215-220 km/h (134-137 mph) e os carros de F1 atingem 280 km/h (174 mph) no Mónaco. Portanto, a F1 ainda é um pouco mais rápida.

"Mas estamos apenas no início das corridas de carros eléctricos e tenho a certeza de que nos vamos aproximar (das velocidades) da F1."

QUATRO SESSÕES NUM DIA

Os grandes prémios de F1 decorrem durante três dias, com treinos e qualificação às sextas-feiras e sábados e a corrida no domingo.

A Fórmula E, no entanto, realiza duas sessões de treinos (de 45 e 30 minutos), qualificação e corrida num só dia - um sábado - com o ePrix a começar sempre às 16h00 locais.

"O facto de tudo acontecer num só dia é uma coisa boa", entusiasma-se Buemi. "Vê-se muita corrida e é um dia inteiro.

"Quando se paga o bilhete, também é muito mais barato do que a F1."

O piloto suíço está certo. Um bilhete para um único dia no último ePrix em Punta de Este, Uruguai, custou entre 18 e 93 dólares.

Em comparação, a entrada geral para adultos na abertura da temporada de F1 de 2016 na Austrália começa em US$ 150 por quatro dias e chega a US$ 3.800.

No entanto, o ritmo mais calmo da F1 durante três dias significa que as equipas e os pilotos têm tempo para aperfeiçoar os seus carros e estratégias de corrida. Fazem tudo para proporcionar entretenimento de classe mundial no dia da corrida de domingo.

O ritmo veloz e furioso da Fórmula E presta-se, sem dúvida, a uma maior imprevisibilidade.

"A Fórmula E é um jogo de adivinhação", diz o comentador Jack Nicholls. Antes de uma corrida, falamos com os chefes de equipa e eles dizem: "Não sabemos qual vai ser o nosso ritmo de corrida".

"Não há tempo suficiente para recolher os dados, o que torna as corridas muito emocionantes. A F1 é xadrez a 200 mph, enquanto a Fórmula E é dodgems a 100 mph".

CORRIDAS NAS RUAS

A famosa pista de Monza, em Itália, é atualmente demasiado longa para os carros de corrida de Fórmula E.

Mecas icónicas do desporto automóvel, como Monza, em Itália, Silverstone, na Grã-Bretanha, e Spa, na Bélgica, acolhem habitualmente corridas de F1, mas estas pistas longas e de alta velocidade não são adequadas para os pilotos que dependem da energia das baterias.

Em vez disso, a Fórmula E corre nas ruas, no coração das principais cidades do mundo, de Pequim a Londres.

Os circuitos de rua mais curtos também dão a conhecer os carros eléctricos num ambiente urbano e aproximam as corridas dos fãs.

"Se vivermos na cidade, não precisamos de nos deslocar", afirma Buemi. "É fácil aceder às boxes, ao paddock e quase tocar nos carros."

Nicholls, que também comenta a F1, compara esta experiência com a fórmula histórica: "Para ir a uma corrida de F1 é preciso fazer uma peregrinação, é preciso conduzir ou apanhar um autocarro ou comboio a 60 milhas de uma capital.

"É espantoso estar no centro da cidade com a Fórmula E. Correr à volta do Kremlin em Moscovo foi inacreditável e contribuiu realmente para a atmosfera do fim de semana de corrida.

"O resultado é que temos um público variado, algumas pessoas que sabem claramente o que se está a passar e adoram e outras que são novas no desporto automóvel."

OS 10 PERFEITOS?

A F1 está preparada para bater o recorde de 21 grandes prémios em 2016, enquanto o campeonato elétrico faz 10 paragens na sua digressão mundial esta época.

A Fórmula E já adicionou novos ePrix em Paris e no México na segunda temporada e existem planos ambiciosos para futuras corridas na Austrália e em África.

"Queremos expandir-nos, mas 21 corridas é demasiado", afirma o CEO da Fórmula E, Alejandro Agag. "Talvez 16 ou 18 sejam o máximo."

REGRAS E PRÉMIOS

Jerome D'Ambrosio da Dragon Racing Formula E Team a fazer uma paragem nas boxes.

As paragens nas boxes na Fórmula E consistem na troca de carros e não de pneus.

Cada carro é carregado com 30 minutos de bateria e, por isso, os pilotos têm de fazer uma troca obrigatória por um carro de reserva totalmente carregado durante o ePrix, que dura cerca de 50 minutos. As equipas não estão autorizadas a carregar os seus carros durante a corrida ou a qualificação.

Na F1, os pilotos têm de parar para mudar os pneus, mas nessa fórmula os carros correm com pneus lisos, enquanto os carros de Fórmula E utilizam pneus Michelin de 18 polegadas com bandas de rodagem adequadas tanto para piso seco como molhado.

O mesmo número de pontos é atribuído na F1 e na Fórmula E, com uma vitória a dar 25 pontos ao piloto e à equipa, enquanto o 10º lugar vale um ponto.

A Fórmula E também acrescenta uma reviravolta ao distribuir três pontos extra pela pole position e dois pontos por registar a volta mais rápida durante a corrida.

PODER DOS FÃS

O Brabham BT46B ''Fan Car'' em exibição durante o Festival de Velocidade de Goodwood em 2001.

O conceito de fan power na F1 traz-nos recordações do carro de corrida de Brabham de 1978, que se manteve na pista de forma brilhante com a ajuda de uma ventoinha gigante na cauda.

Mas, na Fórmula E, o fan power pede aos devotos do desporto que votem e dêem ao carro do seu piloto favorito uma onda de energia de 100 kJ durante a corrida, que pode ser utilizada na "janela de energia".

A votação online começa 12 dias antes de cada ePrix no sítio Web do campeonato e nas redes sociais através de hashtags.

Na segunda temporada, a votação permanece aberta até seis minutos após o início da corrida, e já se registou um aumento de 800% no número de votantes em relação às duas primeiras corridas.

O famoso carro dos fãs da F1 já foi descrito como um aspirador sobre rodas, mas na Fórmula E o poder dos fãs é mais como o "X-Fator" sobre rodas.

FESTA DEPOIS

Há uma tradição importante que a Fórmula E tomou emprestada do irmão mais velho, a F1 - a festa depois da corrida.

De facto, pode dizer-se que todo o fim de semana é uma grande festa, com um EJ a passar música durante todo o ePrix.

"O elemento de diversão é absolutamente fundamental para a Fórmula E", diz Nicholls. "Há sempre uma grande festa depois da corrida e isso faz com que pareça um lugar onde se quer estar."

