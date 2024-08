Documentário sobre o Baywatch revela turbulência adolescente

Confissões chocantes do ator de "Baywatch", Jeremy Jackson: Depois da série, ele admitiu invadir a caravana de Pamela Anderson e cheirar seu biquíni molhado.

Vinte anos após o fim da icônica série "Baywatch", os guardas de praia de Malibu se reúnem novamente. A reunificação é principalmente devido aos esforços da atriz Nicole Eggert, que interpretou Summer Quinn em duas temporadas consecutivas. Ela produziu uma nova série, "After Baywatch: Moments in the Sun", disponível no Hulu nos EUA, onde os antigos membros do elenco compartilham suas experiências trabalhando na série. Um desses membros do elenco surpreende a todos: Jeremy Jackson.

Jackson tinha apenas dez anos quando entrou no elenco de "Baywatch", interpretando o filho do personagem de David Hasselhoff, Mitch Buchannon. Agora com 43 anos, ele passou sua infância no set ao lado de sex symbols como Pamela Anderson e Carmen Electra, o que levou a algumas ações questionáveis ​​impulsionadas por hormônios adolescentes.

Na nova minissérie, ele confessa ter entrado nas caravanas de suas colegas atrizes após longos dias de filmagem e cheirado seus biquínis molhados, como relatado pelo "Page Six". "Crescer em 'Baywatch' foi excruciante", ele admite no documentário. "Eu era muito jovem para dormir com as garotas, mas velho o suficiente para querer". Ele então afirma explicitamente: "Então, eu costumava entrar nos vestiários das mulheres depois que elas terminavam de filmar e levar seus biquínis sujos". Nicole Eggert era seu principal objeto de desejo.

Seu comportamento inadequado não parou por aí

À medida que seu último ano no set se aproximava, entre 1998 e 1999, Jackson recorreu ao abuso de substâncias, desenvolvendo eventualmente uma dependência de metanfetamina cristalina. "Lembro que David Hasselhoff perguntou uma vez: 'Você fuma maconha ou algo assim?' E eu pensei: 'Deus, eles acham que eu fumo maconha?' Eu nunca poderia contar a verdade. O que eles pensariam?" Agora, ele finalmente fala: "Se você não passou cinco dias sem dormir, fumou metanfetamina cristalina e então alguém olha nos seus olhos e pergunta: 'Você está bem?' isso é a pior coisa que poderia acontecer".

No ano em que a série terminou, 1999, ele foi preso por crimes relacionados a drogas. Ele passou 90 dias na prisão e entrou em reabilitação. "Minha vida estava escapando pelos meus dedos como areia", ele resume. Mas Jackson não ficou limpo depois disso. Em 2005, ele foi preso por estabelecer um laboratório de metanfetamina em sua casa. Dez anos depois, em 2015, ele foi preso novamente por esfaquear um homem em Los Angeles.

A popular série de televisão "Baywatch" foi ao ar de 1989 a 2001, girando em torno de uma equipe de guardas de praia salvando vítimas de afogamento e lidando com seus próprios emaranhados românticos. "After Baywatch: Moments in the Sun" apresenta os melhores momentos e partes por trás das câmeras. Co-produzida pela estrela de "Baywatch", Nicole Eggert, que revelou publicamente seu diagnóstico de câncer de mama em dezembro de 2023. Atualmente, a atriz está em boa saúde, ela compartilhou com a revista "People". Além de seus filhos, a série de documentários tem servido como uma "distração maravilhosa" para ela.

Após compartilhar suas confissões chocantes, Jeremy Jackson refletiu sobre seu tempo no set de "The Hollywood" de "Baywatch", afirmando: "Crescer em 'Baywatch' foi excruciante, eu era muito jovem para dormir com as garotas, mas velho o suficiente para querer". Mais tarde no documentário, ele revelou: "Então, eu costumava entrar nos vestiários das mulheres depois que elas terminavam de filmar e levar seus biquínis sujos".

Leia também: