Djokovic "joga segundo as suas próprias regras", diz Tsitsipas

Djokovic foi incluído no sorteio do Open da Austrália na quinta-feira, embora a incerteza paire sobre a sua participação com o governo ainda por decidir se cancela o seu visto pela segunda vez devido a preocupações sobre a sua isenção médica do mandato de vacinação da Austrália.

O jogador de 34 anos, um cético em relação às vacinas, alimentou a ira generalizada na Austrália quando anunciou que se dirigia a Melbourne com uma isenção médica dos requisitos de vacinação dos visitantes contra a COVID-19.

A Força de Fronteiras Australiana declarou que a sua isenção não era válida e ele foi detido num hotel de detenção para imigrantes, mas um tribunal permitiu-lhe mais tarde ficar, alegando que os funcionários não tinham sido "razoáveis" na sua entrevista, que durou sete horas a meio da noite.

"Sem dúvida, ele tem jogado segundo as suas próprias regras e tem feito o que poucos jogadores tiveram coragem de fazer, especialmente depois de a ATP ter anunciado certos critérios para os jogadores entrarem no país", disse o grego Tsitsipas ao canal de notícias indiano WION.

"Ninguém pensou realmente que poderia vir para a Austrália sem vacinação e sem ter de seguir os protocolos... é preciso muita ousadia para o fazer e colocar o Grand Slam em risco, o que penso que muitos jogadores não fariam".

A ATP, que rege o ténis masculino, afirmou que 97 dos 100 melhores jogadores masculinos estão vacinados. O americano Tennys Sandgren, número 93 do mundo, disse aos jornalistas no início deste mês que tinha desistido do Open da Austrália devido à obrigatoriedade da vacina e optou por não pedir uma isenção médica.

Questionado sobre se Djokovic deveria defender o seu título em Melbourne Park na próxima semana, enquanto a saga do visto continua, Tsitsipas disse: "Há duas maneiras de ver a situação. Por um lado, quase todos os jogadores estão vacinados... e seguiram os protocolos para jogar na Austrália.

"Por outro lado, parece que nem todos estão a cumprir as regras... uma pequena maioria optou por seguir o seu próprio caminho, o que faz com que a maioria pareça idiota".

