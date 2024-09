Diz-se que uma injeção, supostamente anti-obesidade, retarda o processo de envelhecimento.

Gerenciando diabetes e problemas de peso: Ozempic e Wegovy. Mas há mais, especialistas revelam. Esses injetáveis para emagrecimento aparentemente demonstraram numerosos benefícios adicionais em recentes pesquisas - eles poderiam se transformar em uma espécie de 'elixir da vida'.

Originalmente projetados para lidar com diabetes tipo 2, injetáveis para emagrecimento como Wegovy ou Ozempic surgiram como uma ferramenta poderosa contra a obesidade. No entanto, esses medicamentos podem fazer muito mais, de acordo com cientistas falando no congresso da European Society of Cardiology em Londres. Os injetáveis poderiam potencialmente desacelerar o processo de envelhecimento, permitindo que indivíduos vivam mais e melhor, eles relataram.

Estudos preliminares já haviam demonstrado que semaglutida, reconhecida pelas marcas Wegovy e Ozempic, reduz o risco de mortalidade em indivíduos com excesso de peso ou obesos com doenças cardiovasculares. Novas pesquisas agora revelaram que os efeitos desses medicamentos vão além das expectativas iniciais para o medicamento. As injeções semanais previnem insuficiência cardíaca, reduzem mortes por COVID-19, revertem doença renal e diminuem pressão arterial não controlada.

Como Harlan Krumholz da Yale School of Medicine mencionou no congresso, "Semaglutida tem benefícios abrangentes". Pode ser considerada uma medicação que promove a saúde. Reduz inflamação associada a câncer, diabetes, demência e doença cardíaca. "Não me surpreenderia se a melhora na saúde das pessoas dessa forma realmente desacelerasse o processo de envelhecimento", disse Krumholz.

Mortalidade reduzida por infecções

Os novos dados vieram do estudo SELECT nos EUA, envolvendo 17.600 indivíduos com excesso de peso ou obesos com idade igual ou superior a 45 anos com doença cardiovascular, mas sem diabetes. Eles receberam semaglutida ou placebo e foram monitorados por mais de três anos.

Aqueles que consumiram o medicamento apresentaram menor mortalidade por todas as causas examinadas, incluindo problemas cardiovasculares e COVID-19, descobriram os pesquisadores. Os participantes que receberam semaglutida contraíram COVID-19 com a mesma frequência, mas morreram menos dele.

Independentemente do gênero, o medicamento também reduziu o risco de doenças cardiovasculares indesejáveis, como hipertensão e distúrbios do ritmo cardíaco; esse efeito foi observado com mais frequência em mulheres. Além disso, melhorou os sintomas da insuficiência cardíaca e reduziu os níveis de inflamação no corpo - independentemente de os participantes terem perdido peso ou não.

"O substancial decréscimo nas mortes não cardiovasculares e particularmente nas mortes por infecções foi surpreendente", disse Benjamin Scirica, professor da Harvard e principal autor de um dos estudos. "Esses achados confirmam que obesidade e excesso de peso aumentam o risco de morte por várias razões que podem ser modificadas com terapias como semaglutida."

Especialistas já haviam enfatizado que esse medicamento não é uma solução rápida ou uma substituta para uma dieta equilibrada e exercícios regulares, e deve ser administrado sob orientação médica. Como qualquer medicamento, pode ter efeitos colaterais e riscos - os mais comuns são náusea, desconforto estomacal e inchaço.

