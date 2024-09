Distribuição interrompida de medicamentos, arranjos adiados de habitação: o impacto das varreduras de sem-abrigo nos objetivos do Medicaid

A autoridade policial apresentou a Douglass com um dilema: procurar refúgio em um abrigo ou enfrentar a prisão e acusações por dormir em público.

Douglass estava lutando com sua decisão enquanto desmontava sua barraca improvisada. Aceitar um abrigo temporário poderia significar perder um compromisso vital com seu gerente de caso de medicina de rua, marcado para encontrá-lo em seu acampamento pela manhã para ajudá-lo a conseguir moradia de baixa renda com serviços de apoio - e ele estava preocupado em perder seus medicamentos, documentos de identificação e outros documentos vitais durante outra limpeza de sem-teto.

Douglass, sem um telefone celular funcional, sabia que, se se mudasse, seu gerente de caso poderia ter dificuldade em localizá-lo. "Estou quase lá. Preciso estar aqui pela manhã para tentar entrar", implorou aos oficiais enquanto era algemado e levado para a prisão por alojamento ilegal.

A Califórnia, epicentro da crise de sem-teto dos Estados Unidos, está intensificando sua repressão contra aqueles que vivem nas ruas como nunca antes, adotando uma abordagem rigorosa para desmantelar e limpar acampamentos de sem-teto após uma importante decisão da Suprema Corte dos EUA em meados de junho que torna mais fácil para as agências governamentais multar e prender pessoas por viver nas ruas, calçadas, veículos quebrados e dentro de parques públicos - mesmo quando abrigos ou opções de moradia não estão disponíveis. De São Francisco a Los Angeles, comunidades estão lançando operações de limpeza, intensificando a aplicação das leis anti-acampamento existentes e promulgando novas regulamentações para impedir que as pessoas vivam ao ar livre.

Na prática, especialistas em saúde pública e prestadores de serviços de sem-teto argumentam que a repressão policial está minando os investimentos dos contribuintes em serviços comprovados de tratamento e moradia sendo implantados pelas cidades e estados do país enquanto os políticos olham para o sistema de saúde para remover rapidamente as pessoas das ruas.

As limpezas, que ganharam força sob o governador democrata Gavin Newsom, que emitiu uma ordem executiva em meados de julho exigindo que as agências estaduais eliminem os acampamentos e incentivem os governos locais a fazer o mesmo, mergulharam os indivíduos sem-teto no caos e estão prejudicando conexões cruciais com provedores de cuidados de saúde, agências de serviços sociais e coordenadores de moradia que tentam ajudá-los a se recuperar e sair das ruas.

A postura dura de Newsom está minando sua iniciativa de Medicaid, conhecida como CalAIM, que destina 12 bilhões de dólares em cinco anos, em parte, para ajudar pessoas sem-teto a receber cuidados de saúde, moradia e serviços sociais. O programa experimental, projetado para estabilizar os mais vulneráveis e prevenir que pacientes de baixa renda entrem em cuidados institucionais caros, como hospitais, prisões e casas de repouso, lançou-se no início de 2022 com o apoio da administração Biden e fornece financiamento a equipes de medicina de rua, hospitais, empresas de seguro saúde, clínicas comunitárias e outras organizações para servir pessoas sem-teto.

Isso ocorre enquanto Newsom anunciou neste mês que seu secretário de Saúde, Mark Ghaly, que liderou o investimento do estado em serviços sociais para pessoas sem-teto no sistema de saúde, vai se demitir.

As limpezas de acampamentos também estão prejudicando políticas de saúde federal de longo prazo que fornecem bilhões de dólares anualmente a prestadores de medicina de rua, equipes de gerenciamento de casos e trabalhadores de clínicas comunitárias na linha de frente, incluindo através do programa nacional "Cuidados de Saúde para Pessoas Sem-Teto", que visa ajudar pessoas sem-teto a ficarem bem e navegar um caminho para moradia permanente.

Newsom manteve que as ruas não são um lar e que é inseguro permitir que as pessoas vivam ao ar livre em meio a perigos à saúde pública, como ratos, agulhas de drogas e pilhas de lixo. O governador de segundo mandato, que ameaçou retirar o financiamento de sem-teto das comunidades que não demonstrarem progresso suficiente, afirma que suas políticas estão ajudando a garantir moradia e serviços de longo prazo para as pessoas.

"Não há mais desculpas válidas", disse Newsom em julho.

Prestadores de cuidados de saúde e especialistas em sem-teto argumentam que o resultado é uma catástrofe de saúde de longo prazo gerada pelos próprios políticos democratas que defendem cuidados e serviços na Califórnia, lar do maior número de pessoas sem-teto de qualquer estado do país.

Nenhum lugar está empurrando tão forte quanto São Francisco, uma cidade ferozmente liberal que há muito celebra sua reputação como um refúgio para pessoas sem-teto com acesso a serviços robustos.

Agora, gerentes de casos, navegadores de moradia e equipes de medicina de rua relatam que indivíduos vulneráveis estão ficando mais doentes com a repressão e muitos desapareceram. Outros perderam medicamentos e documentos essenciais, como certidões de nascimento e cartões de segurança social, obstáculos que dificultam os esforços para estabilizar pessoas com moradia, serviços de saúde mental e tratamento de vício. Prestadores na linha de frente em São Francisco afirmam que a cidade representa um exemplo claro de falha das políticas de sem-teto.

"Todas as limpezas e prisões estão simplesmente movendo as pessoas para o próximo passeio e prejudicando a continuidade dos cuidados. É um desperdício colossal de recursos", disse Shannon Heuklom, uma prestadora de cuidados primários e especialista em medicina de rua para o Centro de Saúde Comunitária de São Francisco, com uma clínica localizada no coração do Tenderloin.

"Uma parte das pessoas pode acabar em um abrigo, mas, na maior parte, a cidade está apenas movendo todas elas ao redor e exacerbando seus problemas de saúde, piorando sua saúde mental e piorando sua saúde física", disse ela.

Naquela manhã de agosto em particular, Douglas escolheu ficar com suas posses. O trio fez parte de cerca de 70 indivíduos presos por sem-teto em São Francisco desde que o prefeito London Breed aumentou as operações de limpeza no início de agosto, após a decisão da Suprema Corte em meados de junho, como revelado pelo porta-voz do Departamento de Polícia de São Francisco, Evan Sernoffsky.

"Estamos aplicando a lei aqui", disse o tenente Wayman Young, um dos cinco oficiais no local. "Recebemos muitas reclamações: as pessoas não podem usar o passeio; há muito lixo."

Enquanto os três indivíduos eram detidos e algemados, uma mulher passou dirigindo, estendeu as mãos pela janela, aplaudiu a prisão na calçada e gritou: "Obrigado!" Uma pessoa em uma cadeira de rodas conseguiu desviar a situação tensa ao se mover para uma faixa de tráfego, serpenteando entre os veículos para encontrar uma seção vazia de passeio.

Douglas perdeu seu compromisso de moradia no dia seguinte à sua prisão, de acordo com seu gerente de medicina de rua, Justin Jackson, do Centro de Saúde Comunitário de São Francisco. Entre seus itens espalhados, Douglas perdeu sua carteira de identificação, que ele precisava para entrar na moradia, adiando sua elegibilidade.

Devido a ser sem-teto e estar no Medi-Cal, a versão da Califórnia do Medicaid, Douglas era elegível para os serviços do CalAIM, que ajudavam pacientes sem-teto a encontrar moradia permanente e cobrir custos de segurança e contas de serviços públicos. O CalAIM até fornecia apoio para prevenir despejos. No ano seguinte, a Califórnia esperava adicionar um novo benefício do Medi-Cal, oferecendo até seis meses de aluguel gratuito ou moradia temporária.

Infelizmente, com seus papéis descartados, ele teve que esperar pela sua elegibilidade para moradia.

Trabalhadores da linha de frente agora dedicam uma quantidade substancial de tempo e recursos para ajudar as pessoas a recuperar itens valiosos perdidos, como medicamentos, cartões de Seguridade Social e certidões de nascimento, devido a operações policiais. Pacientes frequentemente pulam a assistência médica de rotina, e houve um aumento no uso de drogas, ansiedade e depressão.

"O sem-teto está piorando", disse Evelyn Peña, gerente de cuidados do CalAIM no Centro de Saúde da Comunidade de Mission em São Francisco.

Taylor Cuffaro, enfermeira e provedora de medicina de rua do Centro de Saúde Comunitário de São Francisco, junto com Eli Benway, um assistente social clínico licenciado que fornece terapia e tratamento de saúde comportamental na rua, procuraram o distrito de Tenderloin em uma tarde de agosto ensolarada.

Alguns pacientes precisavam de ajuda para gerenciar doenças crônicas e problemas de saúde mental. Outros estavam programados para injeções antipsychóticas de longa duração em vez de medicamentos em comprimidos. Alguns precisavam de reposição de medicamentos contra a HIV.

"As empresas de seguro não vão simplesmente oferecer mais medicamentos", disse Cuffaro. "Isso simplesmente não é assim que funciona, e as pessoas estão verdadeiramente em perigo de morrer mais cedo."

Uma parte do que está sendo desperdiçado é a confiança, que é essencial para tirar as pessoas das ruas. "Essas operações policiais estão tornando nosso trabalho quase impossível", disse Cuffaro, lutando para encontrar um paciente em um beco.

Política do Sem-Teto

Essa repressão estadual em grande escala continua apesar de um corpo crescente de evidências que mostra que oferecer cuidados de saúde abrangentes, combinados com serviços sociais e gerenciamento de casos intensivo, pode mover com sucesso pessoas sem-teto das ruas e melhorar a saúde, enquanto também reduz os custos dos contribuintes e dos cuidados de saúde institucionais caros.

Os democratas estão adotando uma postura dura à medida que a tolerância do público com a questão persistente diminui. No entanto, a postura do governador Newsom não é inteiramente nova: durante seu mandato como prefeito de São Francisco, de 2004 a 2011, ele pioneiro iniciativas controversas contra o sem-teto, incluindo uma ordem conhecida como "sentar/ficar", que tornou ilegal sentar ou deitar nas calçadas públicas.

Newsom e líderes locais, incluindo Breed, afirmam que o equilíbrio entre garantir a segurança pública e ruas limpas com uma abordagem compassiva para limpar acampamentos enquanto tenta colocar as pessoas para dentro é crucial. Oficiais da administração de Breed argumentam que enquanto alguns indivíduos sem-teto aceitam abrigos, muitos preferem ficar nas ruas enquanto recusam o tratamento.

"As pessoas recusam abrigos e não vão aderir aos seus cuidados médicos ou ao tratamento de saúde comportamental ou qualquer outra coisa, muitas vezes porque eles precisam vigiar seus pertences, alguns dos quais estão sujos e se tornando uma ameaça à saúde", disse David Nakanishi, assistente social clínico que supervisiona o Centro de Operações de Ruas Saudáveis da administração de Breed, liderando as operações policiais.

Enquanto isso, em Los Angeles, o provedor de medicina de rua Brett Feldman está perdendo seus pacientes devido às operações policiais. "Isso mina nossos esforços de moradia", disse ele.

Um relatório da cidade lançado em maio encontrou que limpar acampamentos e fazer cumprir leis anticamping, que proíbem as pessoas de dormir, descansar ou manter pertences nas calçadas em áreas específicas, incluindo zonas escolares, parques ou passagens de rodovia, não estava ajudando efetivamente as pessoas a entrarem na moradia. Depois de investir cerca de 3 milhões de dólares em fazer cumprir as leis anticamping entre 2021 e 2023, o relatório encontrou que apenas duas pessoas foram movidas para moradia permanente, e 81% dos sites de acampamento foram repovoados.

Em um distrito central de Los Angeles onde a lei não está sendo aplicada agressivamente, o sem-teto diminuiu cerca de 38% em um ano, de 2023 a 2024, disse Indu Subaiya, CEO interina da organização sem fins lucrativos Healthcare in Action, que tem abrigado e tratado pacientes lá.

"Estamos começando a ver resultados e reduções no sem-teto", disse Subaiya. "No entanto, nos condados do sul da Califórnia que estão aplicando agressivamente a ordem executiva de Newsom e limpando acampamentos, estamos testemunhando nossos pacientes e condições médicas sofrendo retrocessos consideráveis."

Após a libertação de Douglas, ele estava novamente atravessando o Tenderloin em busca de alojamento, montando acampamento apenas uma rua abaixo de seu antigo local.

"Cada vez que tento obter os documentos necessários para a moradia, eu sou enviado de volta", ele admitiu. "Parece que a cidade nos vê como se estivéssemos todos perpetuamente acorrentados."

Ao nascer do sol, a instalação improvisada havia mais do que dobrado de tamanho.

Este artigo foi produzido por Notícias de Saúde do KFF, um hub central para exploração aprofundada de questões relacionadas à saúde, servindo como um dos principais programas operacionais daKFF - uma fonte imparcial de pesquisa, pol

