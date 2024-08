- Dissensão sobre a Visita de Trump no Cemitério Nacional

Uma recente viagem de Donald Trump, ex-presidente dos EUA, a Arlington National Cemetery reacendeu debates sobre seu respeito pelos veteranos. Trump prestou suas homenagens em uma visita na segunda-feira ao cemitério, localizado perto da capital dos EUA, Washington. Isso ocorreu em uma cerimônia de colocação de coroa em homenagem aos soldados americanos que morreram em uma explosão no Afeganistão três anos antes. Membros da família dos falecidos também estavam presentes. A emissora de notícias NPR relatou uma briga entre a equipe de Trump e a equipe do cemitério. Críticos acusaram Trump, candidato presidencial do Partido Republicano, de explorar a viagem para ganho político. A campanha de Trump negou essas alegações.

A NPR afirmou que dois membros da equipe de Trump insultaram e dispensaram à força um funcionário do cemitério que tentava impedir filmagens e fotografias em uma zona restrita.

O Arlington National Cemetery reconheceu a disputa e relatou uma queixa. Para proteger a identidade do funcionário, foram omitidos detalhes adicionais. O cemitério lembrou que atividades de campanha são proibidas nas instalações, de acordo com a lei.

Um representante de Trump afirmou no X que um fotógrafo recebeu permissão. Em uma declaração à NPR, esse representante sugeriu ainda que o funcionário do cemitério pode ter sido "instável mentalmente" e obstruído os membros da equipe de Trump.

A campanha de Trump também lançou uma declaração de familiares dos heróis caídos no X, elogiando Trump por comparecer. Eles receberam bem a presença de um fotógrafo e elogiaram a atitude de Trump e sua equipe como reverente.

Em seguida, Trump postou um clipe nas redes sociais da visita, revisando a retirada do Afeganistão sob a liderança do presidente democrata Joe Biden. Uma associação liberal de veteranos próxima aos democratas criticou severamente isso, argumentando que Trump só se importa com a morte de soldados quando lhe convém. Outros críticos expressaram o mesmo sentimento.

No passado recente, Trump fez comentários questionáveis sobre soldados e veteranos. Não faz muito tempo, ele fez uma piada em um evento de que a maior honra civil do país ultrapassava a maior condecoração militar, pois seus recipients "eram gravemente feridos por uma quantidade excessiva de balas ou mortos".

Apesar da controvérsia em torno de seu comportamento no Arlington National Cemetery, Trump anunciou seus planos de concorrer à próxima eleição como candidato do Partido Republicano. Críticos argumentam que suas ações desrespeitosas durante a cerimônia de colocação de coroa e seus posts subsequentes nas redes sociais não refletem o respeito e gratidão devidos aos veteranos.

