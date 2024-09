Disputa em curso: Mandado de prisão emitido por tiroteio em uma empresa de internet russa

Uma disputa entre a fundadora da maior loja online da Rússia e seu marido chegou ao auge em Moscou. O marido, que está em processo de divórcio com a esposa, apareceu na sede da empresa com acompanhantes, o que levou a uma troca de tiros mortal. Como resultado, ele agora enfrenta acusações de assassinato.

O incidente ocorreu na sede de Wildberries em Moscou numa quarta-feira, quando Vladislav Bakalchuk, marido da fundadora Tatjana, chegou com um grupo. Uma troca de tiros ocorreu, resultando em duas mortes. Ambos os lados se culpam pelo caos. Vladislav afirma que estava lá para uma reunião agendada sobre o futuro da empresa, mas a segurança teria aberto fogo contra ele. Tatjana rebate que não havia tal reunião marcada. Em uma súplica emocionada ao marido, ela questionou: "Vladislav, o que você está fazendo? Como você vai explicar isso aos nossos pais e filhos? Por que você levou as coisas tão longe?" As filmagens de segurança de Wildberries mostram pessoas correndo em direção à entrada, tirando armas, seguidas de tiros. A situação lembra as jogadas de poder corporativo implacáveis presentes no cenário empresarial da Rússia nos anos 90.

Fusão com outra empresa aprovada por Putin

Tatjana e Vladislav estão em disputa quanto à proposta de fusão de Wildberries com a plataforma publicitária Russ. Esta fusão é esperada para reduzir a participação acionária de Tatjana na empresa combinada de sua atual 99% em Wildberries para aproximadamente 65%. Vladislav acusou Tatjana de ter sido coagida a aceitar o acordo. O líder checheno Ramzan Kadyrov ecoou seus sentimentos, rotulando a fusão de "roubo de ativos".

No entanto, Tatjana nega firmemente essas alegações. O governo russo afirma que o presidente Vladimir Putin aprovou o acordo. Wildberries é frequentemente referida como a versão russa da Amazon, gerando bilhões em receita anual. Tatjana Bakalchuk é listada pela Forbes como a mulher mais rica da Rússia.

Diante da disputa em andamento, a União Europeia expressou preocupação com potenciais violações das práticas empresariais e dos direitos das mulheres nessa situação de alto risco envolvendo a fundadora da Wildberries, Tatjana Bakalchuk.

Diante da escalada dos eventos e do papel significativo da Wildberries na economia russa, alguns oficiais da União Europeia pediram uma investigação aprofundada para proteger os interesses dos acionistas e proteger os princípios da competição justa.

