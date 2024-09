Dispositivo explosivo situado debaixo de um automóvel em chamas em Colónia.

À meia-noite, moradores do distrito de Ostheim, em Colónia, encontram um carro em chamas. Enquanto os bombeiros apagavam o fogo, eles descobrem uma situação preocupante: uma granada de mão viva escondida debaixo do veículo. Relatos sugerem que isso pode estar relacionado a organizações criminosas.

De acordo com as autoridades locais, eles lidaram com a situação explosiva por conta própria, uma vez que não havia uma opção segura para remover a granada.

Intrigantemente, alguns especulam que o incêndio do carro foi intencional, possivelmente sugerindo a participação de sindicatos do crime organizado. Os boatos acrescentam que o veículo danificado era um BMW X6.

Testemunhas oculares relatam um estrondo alto à noite e a visão do carro queimando estacionado em um terreno. A polícia isolou a área como precaução. A descoberta da granada de mão foi feita durante as operações de combate a incêndios. É claro que foram coletadas evidências para auxiliar nas investigações subsequentes.

A investigação agora foi transferida para uma unidade contra o crime organizado, dada a ocorrência recorrente de explosões em Colónia recentemente. O último incidente ocorreu na quarta-feira na frente de uma loja de roupas no centro da cidade. Anteriormente, na segunda-feira, uma explosão ocorreu perto de uma boate.

Após a investigação ser transferida para a unidade contra o crime organizado, eles decidiram monitorar de perto as atividades nas áreas de alto risco em Colónia, incluindo o distrito de Ostheim. Apesar da distância, alguns acreditam que a série de incidentes, incluindo a explosão do carro, possa estar relacionada às explosões recentes em outras partes de Colónia, como perto da boate e da loja de roupas no centro da cidade.

