- Disponível para compra agora: bilhetes para o concerto do Oasis

Problemas com transtornos e filas intermináveis nas plataformas de ingressos, o início da venda para o retorno da turnê de Oasis, grupo icônico do Britpop, começou. Vários sites enfrentaram tempo de inatividade temporário ou problemas de acesso parciais ao redor do lançamento dos 17 shows no Reino Unido e na Irlanda nesta manhã, deixando fãs presos atrás de dezenas de milhares de outros na fila em outros lugares.

"Hoje é o dia que eu perco os ingressos", comentou um usuário, ecoando a linha de abertura conhecida de "Wonderwall", clássico de Oasis, na plataforma online X. Outro usuário brincou humoristicamente, "É claro, meio milhão de pessoas estão à minha frente na fila para os ingressos do Oasis - eu me sinto muito otimista!" Muitos brincaram que a banda havia se separado enquanto esperavam na fila.

À tarde, uma quantidade mínima de ingressos para shows no Reino Unido ainda estava disponível, mas não em todas as categorias de preço, de acordo com uma plataforma de vendas principal. Todos os ingressos disponíveis para os concertos finais em Dublin já haviam sido vendidos no site da plataforma na Irlanda. No entanto, mais ingressos são esperados para serem lançados em um momento posterior.

A banda havia alertado anteriormente os fãs sobre a "demanda sem precedentes", mas também alertou contra a revenda não autorizada de ingressos a preços inflados. Ingressos que aparecem em plataformas não autorizadas são falsificações ou serão anulados pelos organizadores, a banda afirmou no X após o lançamento das vendas. Anteriormente, ingressos de pré-venda foram relatados como disponíveis por até 40 vezes o preço original para um ingresso em pé, como citado pela BBC e outros.

Anúncio Sensacional do Retorno

Oasis anunciou sua reunificação na terça-feira, quase 15 anos após o vocalista Liam Gallagher (51) e o guitarrista Noel Gallagher (57) terem encerrado sua colaboração devido a uma briga familiar acalorada. "A espera acabou", eles declararam nas redes sociais. O interesse dos fãs pela banda disparou: os streams do Oasis na Alemanha quadruplicaram em apenas um dia após o anúncio, como revelado pela GfK Entertainment a pedido.

17 concertos no Reino Unido e mais dois na Irlanda estão agendados para o verão de 2025. Após os concertos de estreia em Cardiff, no País de Gales, nos dias 4 e 5 de julho, a banda planeja cinco shows em sua cidade natal, Manchester, e cinco shows no Wembley Stadium, em Londres, três sessões em Edimburgo e encerrando em Dublin. Uma turnê mundial, incluindo os EUA, ainda está sendo considerada.

Oasis ganhou fama 30 anos atrás com o álbum "Definitely Maybe". Para comemorar o aniversário, a banda lançou uma edição especial comemorativa cheia de faixas bônus e versões demo e alternativas das músicas.

Os ingressos para a turnê de reunificação começam a partir de £86,50 para um ingresso sentado e £175 para em pé. Os concertos eram esperados para esgotar rapidamente.

Felizmente, alguns fãs conseguiram garantir ingressos na sexta-feira à noite ao aplicar para uma "pré-venda" e tentar obter um ingresso usando um código especial.

Oasis é reconhecido como uma das bandas mais proeminentes da história da música britânica, com sucessos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic" simbolizando os anos 90.

Apesar dos problemas técnicos enfrentados durante a venda de ingressos, muitas pessoas expressaram sua empolgação e expectativa pela turnê de reunificação. Mesmo com o tempo de inatividade temporário e as longas filas, as pessoas estavam ansiosas para garantir seus lugares para os shows icônicos.

Além disso, a notícia do lançamento dos ingressos havia causado uma onda de frenesi entre os fãs do Oasis, com alguns até fazendo login à meia-noite para garantir que não perdessem os ingressos cobiçados.

