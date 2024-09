- Disponibilidade do Leipzig para atribuir Kimmich como capitão da equipa da DFB

Antes do treinador do Bundestag, Nagelsmann, decidir sobre o novo capitão da equipe, David Raum recentemente defendeu seu amigo Joshua Kimmich como o novo capitão da seleção alemã de futebol. "Ele tem uma forte ambição, lidera pelo exemplo com sua atitude e comportamento em campo, e eu realmente acho que ele tem o que é preciso. Ele já demonstrou suas habilidades como capitão no Bayern e na seleção nacional", afirmou o lateral-esquerdo do RB Leipzig no "Doppelpass" do Sport1.

Nagelsmann anunciará o novo capitão da equipe durante a reunião da equipe do DFB na segunda-feira, antes dos jogos da Liga das Nações. Gundogan decidiu se aposentar do futebol internacional após os Jogos Olímpicos. Kimmich (29), com 91 partidas pela seleção, é o jogador mais experiente da atual equipe e o favorito para a braçadeira de capitão.

Possíveis vice-capitães poderiam ser Antonio Rüdiger, que teve um descanso dessa vez, Kai Havertz e Marc-André ter Stegen, o novo goleiro titular esperado. A seleção nacional enfrentará a Hungria em Düsseldorf em 7 de setembro, seguido pelo clássico contra os Países Baixos em Amsterdã três dias depois. Nagelsmann convocou 23 jogadores para sua primeira equipe após os Jogos Olímpicos, com Angelo Stiller (23) do VfB Stuttgart sendo o único novato. A preparação ocorrerá no quartel-general da Euro em Herzogenaurach.

Raum e Kimmich desenvolveram uma camaradagem futebolística durante os Jogos Olímpicos e ficou evidente em sua aparição conjunta na mídia. "Eu tenho a sensação de que ele é frequentemente retratado como bastante sério por jornalistas ou pessoas, mas ele é na verdade um cara engraçado, uma grande criança no corpo de um adulto, e eu realmente gostei disso", comentou Raum sobre o jogador de Munique. Por exemplo, o vídeo de Raum deles plantando árvores durante os Jogos Olímpicos viralizou na internet.

Nagelsmann apreciou o apoio de Raum a Kimmich, mencionando durante a reunião da equipe, "David, suas palavras sobre as habilidades de liderança de Joshua foram anotadas". mais tarde, no tempo livre da equipe, Raum e Kimmich poderiam ser encontrados compartilhando risadas e histórias em seu quarto compartilhado.

