Disparos no campo de golfe de Trump, o FBI investiga uma suposta tentativa de assassinato.

No último domingo, tiros pareceram ter sido direcionados ao ex-Presidente Donald Trump, levando o FBI a suspeitar de uma tentativa de assassinato. A investigação está em andamento, com foco em uma possível tentativa contra a vida de Trump. O incidente ocorreu enquanto Trump estava em seu clube de golfe em West Palm Beach, na Flórida. Um suspeito foi preso posteriormente.

Segundo o The New York Times, o tiroteio ocorreu no próprio campo de golfe e uma AK-47 foi recuperada no local. Trump estava acompanhado por agentes do Serviço Secreto durante todo o tempo.

De acordo com fontes da Associated Press, agentes do Serviço Secreto engajaram um suspeito portando uma arma em proximidade próxima ao clube de golfe de Trump. O suspeito abandonou a arma e fugiu em um veículo, de acordo com essas fontes, que falaram sob condição de anonimato. Donald Trump Jr. posteriormente twittou sobre uma AK-47 encontrada nos arbustos.

A polícia do condado de Martin confirmou a prisão do suspeito. O indivíduo foi apreendido em uma rodovia próxima, a cerca de 70 quilômetros ao norte do clube de golfe, de acordo com a página do Facebook do escritório do xerife. Esse indivíduo é suspeito de estar envolvido no incidente de tiroteio. Inicialmente, foi relatado que duas pessoas estavam trocando tiros, não alvejando Trump diretamente. No entanto, a participação do Serviço Secreto foi revelada posteriormente.

Biden e Harris "ficam informados"

Concomitantemente, o Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris receberam atualizações sobre a "situação de segurança" envolvendo Donald Trump. Ambos expressaram alívio ao saber da segurança de Trump, de acordo com a Casa Branca. "Eles são consistently briefed by their team," a Casa Branca acrescentou.

Em 13 de julho, um atirador disparou de um telhado contra um evento de campanha na Pensilvânia. Trump recebeu um ferimento a bala no ouvido direito, enquanto o atirador foi neutralizado pela segurança. Infelizmente, uma pessoa que estava por perto foi morta e duas outras ficaram feridas.

Apesar do incidente recente envolvendo tiros direcionados ao ex-Presidente Donald Trump em seu clube de golfe, ele continua a ser acompanhado por agentes do Serviço Secreto durante suas saídas.

