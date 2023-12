Disney anuncia planos para o primeiro terreno de "Zootopia

O Shanghai Disney Resort acaba de anunciar planos para uma área temática de "Zootopia", a primeira em qualquer parque Disney.

Embora os pormenores sejam escassos nesta fase, num comunicado, a Disney afirma que a construção deverá começar no final deste ano. No entanto, não se sabe a data de abertura.

Os visitantes serão convidados a conhecer a metrópole de mamíferos de Zootopia, "onde qualquer pessoa pode ser qualquer coisa", com uma nova grande atração que combinará perfeitamente a narrativa da Disney e a tecnologia de ponta para dar vida a este filme favorito dos fãs e às suas personagens - incluindo Judy Hopps e Nick Wilde", diz o anúncio de Zootopia da Disney.

"O entretenimento, as mercadorias e as ofertas de alimentos e bebidas convidarão os convidados a mergulharem totalmente no filme de animação vencedor de um Óscar."

A escolha da Disney de Xangai para a nova terra não deve ser uma surpresa. "Zootopia" foi um enorme sucesso na China, batendo recordes de bilheteira e tornando-se a longa-metragem de animação número 1 da história do país.

A adição de Zootopia tornar-se-á a oitava área do parque temático e é a segunda grande expansão desde a abertura do Shanghai Disney Resort em 2016 (veja a cobertura da CNN sobre a abertura no vídeo acima). A Disney-Pixar Toy Story Land foi inaugurada no ano passado.

Tal como as suas cinco congéneres em Anaheim, Orlando, Tóquio, Paris e Hong Kong, a Disneylândia de Xangai está dividida em áreas temáticas.

Para além da nova Toy Story Land, há a Adventure Isle, a Fantasyland, os Gardens of Imagination, a Tomorrowland, a Treasure Cove e a Mickey's Avenue.

"O rápido ritmo de expansão do Shanghai Disney Resort demonstra a nossa confiança e o nosso empenho no desenvolvimento futuro da empresa na China", afirmou Bob Chapek, presidente da Disney para os parques, experiências e produtos de consumo, num comunicado.

Fonte: edition.cnn.com