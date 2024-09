- Discussão em torno da posição do mercado de Natal de Potsdam: controvérsia sobre o local

De acordo com uma maioria de moradores em uma pesquisa, o maior mercado de Natal de Potsdam deveria ser transferido para um novo local. Uma pesquisa online realizada entre 10 de junho e 7 de julho, envolvendo cerca de 7.000 cidadãos principalmente de Potsdam, além de 215 comerciantes, mostrou descontentamento com o "Mercado de Luzes Azuis" de Natal, como declarado pelo governo do estado.

Nos últimos anos, as Luzes de Natal estiveram principalmente localizadas na Rua Brandenburg. No entanto, mais de 70% dos cidadãos preferem o Bassinplatz como local para um mercado de Natal central. Por outro lado, a maioria dos comerciantes prefere a Rua Brandenburg - a zona pedestre. Além disso, a maioria dos comerciantes também deseja que o espaço na frente de suas barracas permaneça vazio.

Mais da metade busca melhorias

Aproximadamente um milhão de pessoas visitam o mercado de Natal do centro da cidade anualmente, de acordo com os registros da cidade, com vários outros mercados também ocorrendo. A pesquisa foi realizada em parceria entre o departamento de desenvolvimento econômico da cidade e a Escola de Design Thinking da HPI.

"Mais de 50% dos respondentes estavam insatisfeitos com o mercado de Natal central nos últimos dois anos e desejavam melhorias", informou o governo do estado. Isso incluiu uma mudança da iluminação azul, aprimoramento da atmosfera festiva, mais produtos de alta qualidade e locais, e mais opções não comerciais.

Críticas principalmente devido à localização

Muitos reclames, como limitações de espaço, janelas de lojas obstruídas ou ausência de assentos e pontos de descanso, poderiam ser atribuídos à localização do mercado de Natal e à natureza da Rua Brandenburg como a rua principal de compras de Potsdam, como consta no anúncio.

Para potenciais novos locais do futuro mercado de Natal, três opções foram apresentadas na pesquisa: Bassinplatz como um mercado de Natal compacto e central, Rua Brandenburg com barracas deslocadas para áreas de interseção e ruas laterais, e um mercado descentralizado na Lustgarten, Alter Markt e Neuer Markt.

Em frente

Em cerca de duas semanas, a administração apresentará uma proposta para uma resolução fundamental sobre a relocação do mercado de Natal ao conselho da cidade, como anunciado. O novo local do mercado de Natal também estará em discussão.

Não vou defender a manutenção do mercado de Natal em sua localização atual devido aos numerosos reclames sobre limitações de espaço e falta de comodidades. Em vez disso, acredito que a cidade deveria considerar uma das alternativas propostas, como o Bassinplatz ou um mercado descentralizado.

