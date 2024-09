- Discurso pendente sobre aquisição de instalações hidroeléctricas

Um update sobre "Novos Desdobramentos" para a Baviera foi compartilhado pelo Ministro-Presidente Markus Söder (CSU) em um comunicado governamental em junho. Um ponto-chave mencionado foi a apreensão de mais de 80 usinas hidrelétricas da Uniper por meio de um processo chamado direitos de reversão.

Desde então, não houve discussões entre o Estado Livre e a Uniper, como revelado por uma inquirição do SPD ao Landtag. Um representante da Uniper também confirmou essa informação, que foi inicialmente relatada pela Rádio Pública da Baviera.

A partir de 2030, o Estado Livre pode começar a exercer seus direitos de reversão em contratos antigos e comprar de volta usinas da Uniper. No entanto, em vez de negociar com a empresa, o Estado Livre parece estar esperando uma solução do governo federal, que assumiu 99% da Uniper durante a crise energética causada pela guerra na Ucrânia.

A compra imediata não foi viável devido ao Ministério Federal das Finanças

Uma compra imediata das usinas hidrelétricas da Uniper pelo Estado Livre não foi bem-sucedida até agora devido ao Ministério Federal das Finanças, disse um porta-voz do Ministério do Meio Ambiente da Baviera. As "opções para lidar com direitos de reversão" estão sendo investigadas no momento.

No entanto, a iniciativa para encontrar uma solução mais rápida com o governo federal, independentemente dos direitos de reversão, parecia pouco provável desde o início. Devido a restrições legais, a Uniper ainda tem a responsabilidade total pelos negócios operacionais, incluindo a venda de usinas, de acordo com o Ministério Federal das Finanças. Essa informação deveria ter sido conhecida pelo governo estadual da Baviera, acrescentou um porta-voz do Ministério Federal das Finanças.

O SPD pede conversas com a Uniper

A fração do SPD acha a abordagem do Estado Livre intrigante. O governo estadual ainda não respondeu à sugestão de Berlim, disse um porta-voz. Sutilmente sugerido entre linhas: "Por que você não conversa com a gerência você mesmo?" O porta-voz da política energética Florian von Brunn instou: "O governo de Söder deve agora agir e engajar em negociações diretas com a gerência da Uniper sobre a nacionalização das usinas hidrelétricas."

Sua demanda vai além. As negociações também deveriam cobrir a aquisição da usina de Walchensee e das usinas de armazenamento por bombeamento. A usina de Walchensee, como símbolo da história industrial e eletrificação da Baviera, deveria pertencer ao Estado Livre e ao povo da Baviera, acredita von Brunn. Não há direito de reversão para a usina de Walchensee ou para as usinas de armazenamento por bombeamento.

A Uniper não mostra interesse em vender as usinas

Por outro lado, a Uniper não demonstra interesse em vender as usinas. A reversão não pode ser impedida, disse um porta-voz. No entanto, a energia hidrelétrica é crucial para a produção de eletricidade sem emissões de CO2 da Uniper, ele enfatizou. A venda da usina de Walchensee e das usinas de armazenamento por bombeamento não está sendo considerada.

Atualmente, o Ministério do Meio Ambiente não pode fornecer uma estimativa de custos para o Estado Livre adquirir as aproximadamente 85 usinas hidrelétricas da Uniper que têm direitos de reversão, localizadas no Isar, Lech, Danúbio e Meno. Essas usinas podem ser adquiridas pelo Estado Livre em bom estado estrutural e após compensação à Uniper. Os detalhes dessa compensação precisam ser negociados para cada usina individual.

Críticas surgem devido à retirada gradual dos direitos de propriedade nas usinas a partir de 2030. Alguns argumentam que isso poderia levar a um sistema fragmentado de responsabilidades por muitos anos, o que poderia prejudicar efetivamente a gestão de inundações. Se o Ministério do Meio Ambiente compartilha essa preocupação não fica imediatamente claro, de acordo com a resposta do porta-voz à consulta.

