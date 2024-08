- Discurso de despedida de Lugner: "Adeus, Richard, o seu apelido carinhosamente escolhido"

Empresário austríaco Richard Lugner, conhecido por seus eventos luxuosos e vida pessoal escandalosa, continuou a cativar as massas mesmo após a morte, atraindo uma enxurrada de câmeras em seu serviço memorial realizado na Catedral de São Estevão em Viena. Seguindo seus desejos, o serviço refletiu um de seus eventos da alta sociedade, cheio de beleza, fama e emoção.

Lugner, frequentador assíduo do Baile de Opereta de Viena, morreu em 12 de agosto aos 91 anos. Conhecido por promover seus badalados eventos, ele costumava anunciar os convidados ilustres, ganhando uma boa quantia. Desta vez, a viúva de Elvis, Priscilla Presley, estava presente.

Lugner se deliciava com o título de "leão da sociedade" e desfrutava de suas seis casamentos sob o escrutínio do público, estabelecendo-se como uma figura proeminente na cultura de celebridades austríacas e uma constante nas colunas de fofocas e programas de televisão.

No serviço memorial público, a nave estava cheia de figuras notáveis e políticos, enquanto centenas de espectadores gravavam o evento em seus celulares.

"Seu espírito sentirá isso", declarou o Dean Toni Faber momentos antes do início do serviço memorial, falando com as equipes de câmera na nave. "Seu espírito sentirá isso e ele sorrirá para nós, agradecendo nossa homenagem".

A última esposa e viúva de Lugner, Simone, de 42 anos, entrou em um vestido preto comprido com um cinto dourado. Ela se sentou separada da filha de Lugner, Jacqueline, que estava na primeira fila à direita ao lado da quarta esposa de Lugner, Christina Lugner.

Lugner havia feito de Christina, sua quarta esposa, sua companheira de vida, tendo passado 17 anos juntos. Obedecendo seus pedidos, eles foram enterrados às 13h13, um número considerado de sorte em seu passado compartilhado.

Ex-esposas e amantes compareceram ao serviço memorial, exceto Kathy, a ex-modelo alemã da Playboy que havia expressado publicamente sua decepção por não ter sido convidada, já que seu casamento havia durado apenas dois anos.

A apresentação musical incluiu Mozart e o cantor austríaco de rock Dennis Jale, que cantou uma versão emocionante de "Candle in the Wind" de Elton John, transformando as letras em uma homenagem comovente a Lugner, "Adeus, querido Richard". Ao sair da igreja, a tradicional fanfarra polonesa que abre o Baile de Opereta todos os anos tocou, dando-lhes uma despedida final.

Lugner havia pedido um caixão vermelho, refletindo a cor do seu centro comercial Lugner City. Seu chapéu de copa alta repousava no caixão, um toque final comovente ao serviço memorial público. Em seguida, a procissão seguiu para um funeral mais privado após o serviço.

A comunidade reunida na Catedral de São Estevão prestou sua homenagem a Richard Lugner, demonstrando a importância de seu impacto na sociedade vienense.

Após a morte de Lugner, a comunidade continuou a discutir sua vida e legado, mantendo seu nome vivo em reuniões e eventos comunitários.

