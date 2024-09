- Diminuição prevista dos pesticidas agrícolas nas zonas agrícolas.

O planejado decréscimo no uso de pesticidas agrícolas nas lavouras está sendo considerado, de acordo com o Ministério Federal de Alimentação e Agricultura. O ministro Cem Özdemir (Verdes) em Berlim propôs que os agricultores ainda devam poder proteger e cuidar de suas plantas como necessário. No entanto, a preservação da biodiversidade indica que manter o status quo não é uma solução viável. A filosofia deve ser: "Usar o máximo necessário e o mínimo possível". O objetivo é reduzir indiretamente o uso de pesticidas agrícolas pela metade até 2030.

Özdemir propôs um plano composto por várias iniciativas, com foco em colaboração, incentivo, orientação e inovação. "Estamos nos movendo em direção a incentivos econômicos e práticas agrícolas sustentáveis, em vez de proibições", disse Özdemir. Áreas-chave de foco incluem espécies vegetais geneticamente resistentes e o aumento da disponibilidade de métodos naturais de controle de pragas. Também é destacado o objetivo de expandir a agricultura orgânica para 30% até 2030.

O ministro destacou os avanços existentes na indústria, como o aumento do uso de faixas de flores silvestres ou avanços tecnológicos para aplicar pesticidas agrícolas com maior precisão. No entanto, a crise climática significa que a dependência total da agricultura orgânica não é viável, já que os pesticidas ainda são essenciais para combater doenças como infestações fúngicas ou excesso de umidade. No entanto, é inegável que os métodos naturais e orgânicos para promover o crescimento devem ser priorizados.

A União Alemã de Conservação da Natureza e Biodiversidade (NABU) rotulou o programa como um rascunho inicial de trabalho, mas insistiu na necessidade de compromissos mais vinculativos.

