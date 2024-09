- Diminuição das remessas de saída da Saxónia-Anhalt

No primeiro semestre de 2024, as exportações de Saxônia-Anhalt apresentaram uma queda em comparação com o ano anterior. O valor total de bens exportados atingiu 11,4 bilhões de euros, uma queda de 1,6% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados preliminares da Office Statistic State com base nas estatísticas do comércio exterior.

Os principais produtos incluíam produtos químicos e farmacêuticos, metais, máquinas e alimentos e rações para animais. Simultaneamente, bens no valor de 12,9 bilhões de euros foram introduzidos em Saxônia-Anhalt, o que representa um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior.

Aproximadamente 70,7% de todas as exportações foram enviadas para estados membros da União Europeia. Os países que receberam essas exportações foram a Polônia (1,4 bilhão de euros), os Países Baixos (1,0 bilhão de euros), República Checa e França (cada um 0,8 bilhão de euros). Além da União Europeia, os principais destinos de exportação foram os Estados Unidos (0,5 bilhão de euros) e a República Popular da China (0,4 bilhão de euros). A Polônia manteve sua posição como principal parceiro comercial internacional.

