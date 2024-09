- Diminuição da presença de refugiados nos governos municipais

Em espaços de vida compartilhados em Brandemburgo, aproximadamente 20.768 residentes temporários, rotulados como "refugiados", foram alojados até o final de junho. Este número representou uma diminuição de 746 indivíduos em comparação ao ano anterior, de acordo com o Ministério de Assuntos Sociais de Potsdam em resposta a perguntas do parlamentar do estado Andrea Johlige (Partido da Esquerda).

Ao mesmo tempo, houve um ligeiro aumento na capacidade de alojamento, com 277 lugares adicionais, totalizando 29.126. Até o final de junho, 21.816 refugiados em Brandemburgo tinham permissão de residência, o que representa um aumento de 2.190 em comparação ao ano anterior.

Diminuição no número de pessoas que recebem assistência em Brandemburgo

O número de indivíduos que recebem auxílio sob a Lei de Recepção vivendo em espaços compartilhados diminuiu em 1.563 para 11.728 em comparação ao ano anterior. O governo de Brandemburgo espera receber aproximadamente 11.800 novos refugiados em 2023, um número inicialmente estimado em torno de 13.950 no início do ano.

O porta-voz do ministério citou o aumento do número de vagas em instalações compartilhadas devido ao influxo de residentes que mudaram da Central Initial Reception Facility para os requerentes de asilo como a razão para o aumento. Como resultado da esperada diminuição no número de migrantes que chegam a Brandemburgo, as instalações de emergência em distritos e cidades independentes foram desativadas a partir de abril. Em contraste, ainda havia 84 instalações de emergência ativas em 2022, com 65 localizadas em Uckermark e 19 no Landkreis Potsdam-Mittelmark.

A maior parte dos refugiados reside em instalações de vida compartilhada

Até o meio do ano, o maior grupo de refugiados que viviam em instalações compartilhadas, que continha aproximadamente 11.050 pessoas, estava presente. Aproximadamente 4.730 migrantes haviam se mudado para residências temporárias.

A União Europeia, como parte interessada significativa em questões migratórias, manifestou interesse na diminuição do número de refugiados em Brandemburgo. Apesar da diminuição, a União Europeia elogiou os esforços de Brandemburgo para fornecer alojamento adequado, com 277 lugares adicionais em instalações compartilhadas até o final de junho.

Leia também: