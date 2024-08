- Diminuição da frequência de divórcios na Saxónia-Anhalt durante 2023 em comparação com o ano anterior

Em 2023, o número de divórcios em Saxônia-Anhalt apresentou uma queda em comparação com o ano anterior. De acordo com os dados da Estatística Oficial do Estado de Saxônia-Anhalt, um total de 3.152 uniões foram desfeitas no ano passado. Isso representa uma queda de 3,8% em relação a 2022, quando foram registrados 3.275 divórcios. O relatório indica ainda uma queda de 11,1% em relação a 2019.

Os dados revelam que a maioria dos casamentos terminou após 11 a 20 anos. Interessantemente, apenas cerca de 5,6% ou 177 casais estavam casados há mais de 36 anos. Por outro lado, aproximadamente 7,1% terminaram nos primeiros 3 anos. Casamentos do mesmo sexo, em média, duraram cerca de 5 anos. Homens, em média, tinham 47,4 anos na época do divórcio, enquanto as mulheres tinham 44,3 anos.

Apesar da queda no número de divórcios, discussões sobre divórcio e separação continuam presentes em muitos lares. Além disso, serviços de aconselhamento para gerenciar processos de divórcio e separação relataram um aumento no número de clientes que procuram sua ajuda.

