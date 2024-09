Diminuição da assistência militar dos EUA à Ucrânia diante das preocupações sobre o esgotamento das reservas do Pentágono.

A escassez persiste, deixando a administração Biden com uma alocação de $6 bilhões para armar e equipar a Ucrânia, mas o Pentágono enfrenta dificuldades em obter os suprimentos necessários para cumprir suas responsabilidades além do marco de dois anos do conflito, de acordo com duas fontes que falaram à CNN.

"Trata-se dos estoques que temos em mãos, do que eles estão pedindo e se podemos atender às suas demandas sem afetar nossa prontidão", explicou uma das fontes.

O Pentágono pediu ao Congresso um prazo estendido para utilizar esses fundos, que vencem no final de setembro, segundo Maj. Gen. Pat Ryder, porta-voz do Pentágono. No entanto, no inverno passado, a administração estava pressionando os legisladores por mais financiamento para ajudar a Ucrânia contra a agressão russa.

"O reabastecimento também é um problema", admitiu outra fonte. Os EUA estão aumentando a produção de itens essenciais, como munição de 155 mm e sistemas de mísseis Patriot, para atender às necessidades da Ucrânia e dos estoques dos EUA. No entanto, esse processo, que envolve a construção de novas instalações e a expansão das existentes, além de aguardar a aprovação do Congresso, levará anos para Attendance to the escalating demand.

A CNN entrou em contato com o Conselho de Segurança Nacional para comentar.

A Ucrânia vem lidando com as consequências dessas escassez de inventário, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Durante uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia na Alemanha neste mês, Zelensky expressou preocupação aos EUA e seus aliados sobre os atrasos nas entregas de sistemas de defesa aérea prometidos e alertou sobre uma lacuna substancial na ajuda essencial.

Em abril, o orçamento da administração Biden foi aumentado em mais $13,4 bilhões, com o objetivo específico de fornecer armas e equipamentos à Ucrânia a partir dos estoques dos EUA. Infelizmente, o Departamento de Defesa não conseguiu utilizar esses fundos devido à falta de inventários correspondentes, informaram fontes à CNN.

O Pentágono prometeu em abril fornecer até $1 bilhão em armas e equipamentos diretamente dos estoques dos EUA a Kyiv após a aprovação de um pacote de financiamento suplementar para a Ucrânia.

No entanto, desde então, o valor de cada pacote de ajuda militar à Ucrânia caiu significativamente, com nenhum deles ultrapassando $400 milhões e a maioria ficando na faixa de $125 milhões a $250 milhões. Ao longo de 2022 e 2023, o Pentágono anunciou regularmente pacotes na faixa de $600 milhões a $800 milhões, com o maior valor sendo $2,85 bilhões em janeiro de 2023.

Um oficial dos EUA observou que a administração não conseguiu retirar suprimentos dos estoques do Departamento de Defesa nos primeiros quatro meses do ano devido ao atraso do Congresso na aprovação do financiamento suplementar. O oficial também enfatizou que os EUA estão trabalhando para evitar enviar muita ajuda à Ucrânia de uma só vez.

"Há restrições sobre quanto rapidamente podemos esgotar o equipamento sem afetar nossa prontidão, o que é uma das razões pelas quais os pacotes são espaçados", argumentou o oficial. O oficial acrescentou que as restrições também se aplicam à rapidez com que a Ucrânia pode integrar e distribuir eficientemente o equipamento fornecido.

Os EUA continuam a anunciar um novo pacote de ajuda a cada duas semanas, o que a Ucrânia apoia, pois o considera um incentivo moral.

O secretário de Defesa Lloyd Austin reafirmou o compromisso dos EUA em fornecer apoio militar à Ucrânia e anunciou um novo pacote de ajuda de $250 milhões durante a reunião na Alemanha deste mês. Austin reconheceu na reunião que os EUA estão trabalhando para aumentar a produção e acelerar as entregas à Ucrânia.

"O tempo é essencial, especialmente com o inverno se aproximando", observou Austin. "Todos devem aumentar seu apoio e agir rapidamente".

As discussões políticas em andamento em Washington envolvem o pedido do Pentágono para estender o uso dos $6 bilhões alocados para a Ucrânia, já que o financiamento vencerá no final de setembro. As escassez de armas e equipamentos necessários têm sido um desafio constante no cumprimento das responsabilidades da administração Biden em relação ao conflito da Ucrânia.

