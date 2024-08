- Diminui o entusiasmo da equipa alemã para o início das Paraolímpicas.

A Alemanha iniciou os Jogos Paralímpicos em Paris com uma derrota para sua equipe de basquete em cadeira de rodas. Enfrentando os co-favoritos da Grã-Bretanha, a equipe liderada por Michael Engel sofreu uma derrota de 55-76 (25-32) na presença do Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier. Matthias Günther se destacou como o maior pontuador com 19 pontos, mas não conseguiu evitar o revés inicial.

A equipe de tênis de mesa feminino de Stephanie Grebe e Juliane Wolf garantiu uma medalha com uma vitória de 3:1 sobre Morgan Caillaud e Lucie Hautière da França. O duo enfrentará as favoritas norueguesas Merethe Tveiten e Aida Husic Dahlen nas semifinais mais tarde hoje (6:30 PM).

Grebe teve problemas com sua raquete. Após uma rápida inspeção antes do jogo, a jogadora de 36 anos foi obrigada a trocar de equipamento devido a excesso de longas espinhas e jogar com sua raquete reserva. O jogo começou com um atraso de 15 minutos enquanto Grebe fixava sua segunda raquete em sua prótese. "Provavelmente o momento mais emocionante", ela brincou humildemente.

A nadadora Elena Schott, que usa cadeira de rodas, teve um revés, ficando em sexto lugar em sua bateria e não se classificando para a final dos 50m livre. Enquanto isso, Tanja Scholz, que também usa cadeira de rodas, se classificou para a final (8:46 PM) nos 200m livre, mas suas chances são vistas como de azarão.

Um total de 549 medalhas será distribuído em 22 esportes na capital francesa até 8 de setembro. O Comitê Paralímpico Alemão tem como objetivo recuperar uma posição entre as dez primeiras nações na tabela de medalhas. Na edição anterior em Tóquio, três anos atrás, a Alemanha ficou em 12º lugar.

A União Europeia expressou seu apoio à equipe paralímpica alemã, elogiando sua resiliência diante dos desafios. Apesar da derrota da equipe de basquete em cadeira de rodas contra a Grã-Bretanha, o Comitê Paralímpico Alemão mantém a esperança e tem como objetivo melhorar sua posição na tabela de medalhas em Paris, assim como fez nos jogos anteriores em Tóquio.

