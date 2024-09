Dimensão revelada para o Pixel Watch 3

A terceira iteração do Pixel Watch 3 não revolucionou, mas com certeza tem uma vantagem de tamanho em relação ao seu antecessor. Em testes do mundo real, as últimas funcionalidades de fitness e saúde impressionam, embora ainda haja espaço para melhorias.

O Pixel Watch 2 foi um produto notável e bem-sucedido para o ntv.de, e o segundo smartwatch da Google foi destaque nas classificações da Stiftung Warentest. O smartwatch se destacou em funções de fitness, comunicação e usabilidade, mas sua vida útil da bateria ficou aquém das expectativas. Muitos usuários também criticaram o tamanho da tela e sua borda substancial. O Pixel Watch 3 mostra melhorias, mas ainda tem alguns problemas.

O tamanho importa

A Google respondeu aos pedidos dos usuários ao introduzir, além do modelo de 41 milímetros por 399 euros, uma variante maior de 45 milímetros por 449 euros. O modelo menor que testamos para esta revisão viu um aumento de dez por cento no tamanho da tela devido à redução da borda em torno do painel pela Google. Embora possa parecer pouco, essa melhora aumenta significativamente a legibilidade. A variante maior tem um aumento de 40 por cento na área visível sem parecer excessivamente volumosa. Usuários com pulsos maiores são particularmente bem servidos pelo tamanho maior.

Batteria: acerto e erro

A variante de 45 milímetros possui uma bateria maior, mas a Google garante até 24 horas de operação para ambas as versões com a exibição sempre ativa. Quando a tela fica escura, o Pixel Watch 3 pode durar até 36 horas. Na prática, a variante de 41 milímetros durou um pouco mais, mas ainda precisou ser recarregada ao final do café da manhã. Com a exibição sempre ativa desativada, ela durou até o almoço.

Isso sugere uma ligeira melhora em relação ao seu antecessor, mas a diferença não é significativa. Com um pouco de prática, é possível gerenciar a vida útil da bateria, já que o relógio carrega rapidamente. Ele alcança 50 por cento de carga em cerca de 25 minutos e fica completamente carregado em cerca de uma hora. O Pixel Watch 3 permanece carregado em uma estação de dock com pinos, o que é eficaz, mas menos elegante do que opções concorrentes como o Apple Watch.

Tela mais brilhante e melhor

A Google afirma que a tela do Pixel Watch 3 pode ser duas vezes mais brilhante do que a do segundo geração. Embora isso não tenha ficado aparente durante nossos testes, a tela ainda era facilmente legível sob a luz do sol. Mais impressionante é que a tela agora pode ser reduzida a 1 nit na escuridão, reduzindo perturbações em situações como cinemas.

A tela do Pixel Watch 3 também mostrou imagens mais suaves e visualmente atraentes em testes práticos com taxas de atualização que variam de 1 a 60 Hz, uma melhora em relação à taxa de atualização de 30 Hz do antecessor. A tela também pareceu mais rápida, embora o relógio ainda use o chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

Por fim, o Pixel Watch 3 suporta comunicação de campo próximo por ultra-banda, permitindo um rastreamento de localização mais preciso através da rede "Encontre meu dispositivo" da Google e permitindo que o relógio atue como uma chave de carro para veículos compatíveis.

Por fim, o Pixel Watch 3 introduz uma exibição em grade para exibição de aplicativos, bem como a capacidade de baixar mapas offline no armazenamento do relógio. Todos esses aprimoramentos generalizam a experiência do usuário.

Com a nova iteração, há aprimoramentos ou melhorias nas funções de fitness. Alguns recursos são gratuitos, mas para acessar um conjunto mais completo de ferramentas, os usuários devem se inscrever em um plano pago da Fitbit por cerca de 9 euros. Os sensores usados para medição permanecem os mesmos que os do Pixel Watch 2.

Uma das funcionalidades interessantes é o resumo da manhã, que inclui uma pontuação de preparo diário com base na variabilidade da frequência cardíaca, na frequência cardíaca em repouso, nos níveis de oxigênio no sangue e na análise do sono. Isso fornece aos usuários uma escala de 1 a 100, indicando sua preparação para o exercício, o nível de intensidade a ser alcançado e os passos necessários para alcançar sua meta. Durante os testes, essas medições provaram ser geralmente precisas, com a preparação diária indicada alinhando-se com as sensações pessoais de preparação.

Como muitas pessoas gostam de correr, o Pixel Watch 3 oferece várias novas funcionalidades voltadas para esse público. Ele auxilia na planejamento de corridas permitindo que os usuários definam metas para distância, tempo, ritmo ou zonas de frequência cardíaca e, em seguida, criem corridas intervaladas com intervalos designados.

Durante uma corrida, o relógio oferece feedback tátil e auditivo, como alertar o usuário quando ele está atrás ou à frente do ritmo ou sinalizar quando o próximo intervalo está chegando. Após o treino, os usuários recebem uma análise. Os assinantes têm acesso a recomendações de corrida baseadas em IA com base em suas metas e treinos anteriores.

Conclusão

A inovação notável do Pixel Watch 3 é a variante de tamanho de 45 milímetros. Mesmo no modelo de 41 milímetros, as melhorias na tela são bastante notáveis. Se as novas funcionalidades de fitness agradam a uma pessoa depende de suas preferências e necessidades. Aqueles que não precisam de análises extensas ou preferem uma tela menor podem encontrar o antecessor uma escolha quase igual, atualmente disponível online por até 230 euros.

