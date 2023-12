Pessoais

Dilma Rousseff Factos rápidos

Data de nascimento: 14 de dezembro de 1947

Local de nascimento: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Nome de nascimento: Dilma Vana Rousseff

Pai: Pedro Rousseff, empresário da construção civil

Mãe: Dilma Jane (da Silva) Rousseff, professora

Casamentos: Carlos Araujo (1973-2000, divorciado); Claudio Galeno Linhares (1968-início da década de 1970, divorciado)

Filhos: com Carlos Araujo: Paula, 1976

Formação académica: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bacharel em Economia, 1977

Outros factos

Antes de se candidatar à presidência, nunca havia concorrido a um cargo eletivo.

Participou do movimento de resistência à ditadura militar e foi presa e supostamente torturada no início da década de 1970.

Democratizou o setor elétrico brasileiro com o programa "Luz Para Todos", que tornou a energia elétrica disponível em larga escala, inclusive nas áreas rurais.

Linha do tempo

1986 - Secretária da Fazenda da cidade de Porto Alegre.

2003 - É nomeado ministro de Minas e Energia pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva.

2003-2010 - Foi presidente da Petrobras, a empresa estatal brasileira de petróleo.

junho de 2005 a março de 2010 - Chefe de gabinete de Lula da Silva.

abril de 2009 - É diagnosticada com linfoma em estágio 1 e inicia o tratamento. Em setembro, é declarada livre de cancro.

31 de outubro de 2010 - Vence a segunda volta das eleições para se tornar a primeira mulher presidente do Brasil.

21 de setembro de 2011 - Torna-se a primeira líder feminina a dar início aos debates anuais da Assembleia Geral das Nações Unidas.

2011 - As alegações de corrupção estão na base da demissão de seis ministros no seu primeiro ano de mandato. Entre junho e dezembro, o seu chefe de gabinete, os ministros do Turismo, da Agricultura, dos Transportes, do Desporto e do Trabalho, bem como 20 funcionários do sector dos transportes, demitem-se na sequência do escândalo.

17 de setembro de 2013 - Os Estados Unidos e o Brasil acordam em adiar a visita de Estado de Dilma a Washington no próximo mês, devido à controvérsia sobre as informações de que o governo dos EUA estaria a espiar as suas comunicações.

24 de setembro de 2013 - Num discurso perante a Assembleia Geral da ONU, Dilma fala sobre as alegações de que a Agência de Segurança Nacional dos EUA a espiava. "A interferência de tal forma na vida e nos assuntos de outros países é uma violação do direito internacional e, como tal, é uma afronta aos princípios que devem reger as relações entre os países, especialmente entre as nações amigas."

2014 - Executivos da Petrobras são acusados de "desviar" ilegalmente bilhões das contas da empresa para seu uso pessoal ou para pagar funcionários. Dilma foi presidente da Petrobras durante muitos dos anos em que a alegada corrupção ocorreu. Ela nega qualquer conhecimento da corrupção.

26 de outubro de 2014 - Éreeleita presidente.

2 de dezembro de 2015 - O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, lança umpedido de impeachment de Rousseff. Dilma foi acusada de esconder um défice orçamental para ganhar a reeleição em 2014, e os opositores culpam-na pela pior recessão das últimas décadas.

17 de abril de 2016 - Um total de 367 deputados na câmara baixa do parlamento brasileiro votam a favor do impeachment de Rousseff, confortavelmente mais do que a maioria de dois terços exigida por lei. O pedido de destituição será apresentado ao Senado.

12 de maio de 2016 -O Senado brasileiro vota 55-22 a favor do início do processo de destituição de Rousseff. Dilma renunciará ao cargo por 180 dias e o vice-presidente Michel Temer assumirá a presidência interina enquanto decorre o julgamento.

4 de agosto de 2016 - Depois de um relatório final concluir que existem razões para proceder ao afastamento formal de Rousseff, a comissão de impeachment do Senado brasileiro vota a favor do julgamento da presidente suspensa perante o plenário do Senado.

25 de agosto de 2016 - Começa o julgamento do impeachment de Rousseff.

31 de agosto de 2016 - O Senado brasileiro vota 61-20 a favor da destituição de Rousseff.

5 de setembro de 2017 - São apresentadas acusações de corrupção contra Rousseff, o seu antecessor Lula da Silva e seis membros do Partido dos Trabalhadores. Eles são acusados de chefiar uma organização criminosa, para desviar recursos da estatal Petrobras. As acusações estão relacionadas com a Operação Lava Jato, uma longa investigação de lavagem de dinheiro conduzida pelo governo brasileiro. Lula da Silva, Dilma e o Partido dos Trabalhadores negam as acusações.

7 de outubro de 2018 - Dilma recebe apenas 15% dos votos para senadora nas eleições gerais.

24 de março de 2023 - O Novo Banco de Desenvolvimento anuncia que o seu conselho de governadores elegeu Dilma como sua nova presidente.

Fonte: edition.cnn.com