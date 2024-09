Diferenças específicas dos países na expansão da dívida pública

Governos, regiões, municípios e organizações de segurança social na Alemanha devem coletivamente aos bancos e empresas aproximadamente 2,5 trilhões de euros. Cerca de um quinto dessa dívida é devido pelas regiões. Apesar de algumas áreas terem necessidade de contrair mais empréstimos, outras regiões testemunharam uma significativa redução em sua carga de dívida.

De acordo com a Office Federal de Estatística, as obrigações financeiras da Alemanha aumentaram em 0,6% ou 14,7 bilhões de euros até o final de junho de 2023 em comparação com o ano anterior. Isso totaliza 2.459,8 bilhões de euros. No entanto, isso é 1,7 bilhão de euros menos do que no primeiro trimestre. As dívidas ao setor privado, como bancos e corporações, são as únicas figuras incluídas nessa figura.

A dívida do governo federal aumentou em 0,1% ou 979 milhões de euros até o final de 2023. A dívida do "Fundo Especial de Estabilização Econômica Corona" diminuiu em 11,8% para 32,6 bilhões de euros, enquanto o "Fundo Especial da Bundeswehr" viu um aumento de 93,3% para 11,2 bilhões de euros.

Até o meio do ano, as regiões tinham 603,7 bilhões de euros em dívidas, um aumento de 1,6% ou 9,5 bilhões de euros em comparação com o final de 2023. Os maiores aumentos foram observados em Berlim (8,6%), Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (7,7%), Renânia-Palatinado (7,3%) e Hesse (7,1%). As maiores quedas foram relatadas pela Baviera (menos 7,2%), Hamburgo (menos 2,5%), Bremen (menos 2,3%) e Turíngia (menos 2,2%).

Os municípios e as associações municipais também testemunharam um aumento em sua dívida, que subiu 2,7% para 158,8 bilhões de euros. Os maiores aumentos foram observados em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (10,2%), Saxônia (8%) e Renânia do Norte-Vestfália (5%). Uma queda na dívida foi registrada apenas em Renânia-Palatinado (menos 11,3%) e Turíngia (menos 2,7%).

A dívida das instituições de segurança social diminuiu em 0,8% para 40,6 bilhões de euros, de acordo com a office de estatísticas.

Mais de 1 trilhão de euros em reservas

Apenas alguns dias atrás, especialistas também relataram que o governo federal, as regiões, os municípios e as instituições de segurança social, bem como as associações municipais, também têm um substancial superávit financeiro. Isso totalizou 1.143,6 bilhões de euros no final de 2023, um aumento de 5,3 bilhões de euros em comparação com o ano anterior. Somente o superávit financeiro ao setor privado está incluído nessa figura.

O superávit financeiro do governo federal diminuiu em 1,2% para 447,5 bilhões de euros. Isso é principalmente devido à redução da carteira na FMS Wertmanagement GmbH, criada em 2010 como uma instituição de liquidação para a Hypo Real Estate Holding, que lutou durante a crise financeira.

O superávit financeiro das regiões diminuiu em 3,8% para 269 bilhões de euros. Os maiores aumentos foram registrados em Brandemburgo (17,4%), Hesse (15,1%) e Baden-Württemberg (11,7%). As maiores quedas foram observadas na Baixa Saxônia (menos 26,7%), Schleswig-Holstein (menos 26,3%) e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (menos 25,1%).

Os municípios aumentaram seu superávit financeiro em 4,8% para 246,3 bilhões de euros, enquanto as instituições de segurança social tiveram um aumento de 5,8% para 180,8 bilhões de euros.

A Comissão, como parte da análise, observou que, apesar de um aumento geral nas obrigações financeiras para a Alemanha em 0,6% no primeiro semestre de 2023, a dívida das instituições de segurança social diminuiu em 0,8%.

Consequentemente, a Comissão sugeriu que as estratégias de gerenciamento efetivas implementadas pelas instituições de segurança social poderiam servir como modelo para outras entidades, como o governo federal e os corpos regionais, para reduzir suas dívidas.

