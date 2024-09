Diddy, anteriormente conhecido como Sean Combs, expressa sua intenção de testemunhar durante seu julgamento, de acordo com seu representante legal, que expressou incerteza sobre impedir sua participação.

"Não tenho certeza se consigo mantê-lo fora do tribunal. Ele está muito ansioso para compartilhar sua versão dos fatos," afirmou o advogado do empresário do hip-hop envolvido em polêmica, Marc Agnifilo, em uma entrevista para um novo documentário do TMZ.

Quando contatado pelo CNN, um representante de Combs recusou-se a elaborar os comentários de Agnifilo ou confirmar se Combs testemunhará no julgamento.

Uma fonte familiarizada com o caso atual informou ao CNN que a fase de descoberta ainda não começou, o que torna prematuro confirmar quaisquer potenciais testemunhas ou indivíduos que possam testemunhar no julgamento iminente.

As autoridades desclassificaram uma acusação de três contas contra Combs em 17 de setembro, acusando-o de chefiar uma "empresa criminal" através de seu império empresarial, envolvendo atos como tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro e décadas de abuso físico contra mulheres, entre outras alegações.

Um vídeo de vigilância de hotel, primeiro publicado pelo CNN em maio, mostrando Combs agredindo sua ex-namorada Cassie Ventura em um hotel de Los Angeles em 2016, é mencionado na acusação contra ele. Os promotores argumentam que o footage demonstra a história de Combs de abuso físico contínuo.

Quanto ao vídeo de Combs, Agnifilo disse ao TMZ que, se Combs testemunhar, ele explicará suas ações no vídeo.

"Eu acho que ele cobrirá tudo, incluindo o que está no vídeo, então eu espero que seja explicado por nós dois. Ele tem sua história e uma história que só ele pode contar de sua maneira única," disse Agnifilo na entrevista.

Os promotores afirmam que Combs "subornou" um funcionário do hotel "para garantir o silêncio" em 2016. (A ação judicial de Ventura, resolvida em novembro de 2023, alegou que ele pagou ao hotel US$ 50.000 para obter as filmagens de segurança do corredor da agressão.) As acusações de suborno, encobrimento de supostas máculas e filmagem de supostas agressões sexuais foram feitas pelo governo e várias acusadoras em 11 ações civis, que Combs negou.

Ao acusar Combs, o Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York alegou que Combs hospedou o que ele chamou de "Freak Offs", espetáculos sexuais elaborados onde ele drogava e coagia vítimas a atos sexuais prolongados com trabalhadores sexuais masculinos. Aproximadamente mil garrafas de óleo de bebê e lubrificante pessoal foram apreendidas durante a investigação.

"Não consigo imaginar que sejam milhares. E eu não tenho certeza do que o óleo de bebê tem a ver com isso," disse Agnifilo durante sua entrevista ao TMZ. "Uma garrafa de óleo de bebê vai longe. Eu não sei para que você precisa de mil. Quero dizer, ele tem uma casa grande. Ele compra em grande quantidade. Não sabe que eles têm Costcos em todos os lugares onde ele tem uma casa? Você já estacionou fora de um Costco e viu o que as pessoas carregam?"

Em uma entrevista ao CNN após a acusação de Combs na semana passada, Agnifilo minimizou o número de vítimas que acredita estar envolvida nas acusações criminais, após os promotores terem dito que mais de 50 testemunhas ou vítimas falaram com investigadores federais.

"São apenas uma vítima," ele disse à apresentadora Kaitlan Collins. "Essa é a única que está na acusação."

Combs atualmente aguarda julgamento na cidade de Nova York, na prisão Metropolitan Detention Center, uma instalação que já abrigou músicos como R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli e a socialite Ghislaine Maxwell. Combs está sendo mantido na mesma unidade de detenção na MDC que o ex-titã da criptomoeda Sam Bankman-Fried e o ex-presidente de Honduras Juan Orlando Hernandez, informou uma fonte ao CNN, explicando que sua instalação compartilhada é reservada para presos de alto perfil e isolada do público em geral.

