- "Día do prazo de transferência da Bundesliga": abundância de especulações, sem grandes transações

A venda de verão para futebolistas profissionais começou com o FC Bayern Munich fazendo uma declaração clara. O nacional Jonathan Tah não estava se juntando, nem nenhum outro jogador, anunciou o diretor esportivo Max Eberl no "Dia do Prazo Final", quando agentes, clubes e mídia estavam em frenesi para criar fatos. A paz reinou em Munique, enquanto outros clubes da Bundesliga e 2. Liga lidavam com a situação caótica?

Especialistas em transferências pareciam os mais estressados, enviando consistentemente atualizações para os fãs animados através das redes sociais. O nacional Mahmoud Dahoud, que estava emprestado ao VfB Stuttgart pelo Brighton & Hove Albion na rodada anterior, iria se juntar ao Eintracht Frankfurt no último minuto? O Eintracht Frankfurt confirmou isso na sexta-feira à noite, às 21h, uma hora após o fechamento da janela de transferências.

O Union Berlin causou a maior comoção com a transferência mais comentada do "Dia do Prazo Final". O diretor de futebol profissional, Horst Heldt, confirmou a partida de Robin Gosens antes do jogo contra o FC St. Pauli no serviço de streaming DAZN. "Até as 16h30, eu ainda estava presumindo que Robin jogaria hoje.then the message came, and we implemented it," Heldt explicou os desenvolvimentos na tarde de sexta-feira. O destino de Gosens permaneceu incerto. De acordo com os relatórios, o jogador de 30 anos estava se mudando para a AC Florença.

O caso Tah

No final, não houve grandes transferências sensacionais. Uma assinatura de Tah em Munique teria sido um passo nessa direção, especialmente desde que as partes envolvidas também haviam comentado recentemente publicamente.

"Eu me senti como se estivesse sendo arrastado pela lama e posto em uma luz que não correspondia às negociações por trás dos bastidores", disse Eberl, que foi abordado pelo decisor do Leverkusen, Fernando Carro ("Bem, eu não penso nada do Max Eberl, absolutamente nada"). Carro se desculpou por isso - mas a transferência do jogador principal do Leverkusen para o Bayern não aconteceu.

Eberl disse que havia perguntado ao Leverkusen mais uma vez no final do período de transferência, caso o Bayern ainda pudesse fazer uma venda e assim gerar dinheiro para o defensor. "O Leverkusen não entrou nisso", disse Eberl: "Não é um grande negócio, é discutido, negociado, tentado".

Busca de reforços de última hora

Os principais times da Bundesliga de Munique, Leverkusen, Dortmund, Stuttgart e Leipzig haviam negociado intensamente nas semanas de transferência, então não eram mais necessários compras de emergência de última hora. O defensor Mohamed Simakan está leaving RB para o exterior. De acordo com os relatórios, ele está indo para a Arábia Saudita. Em troca, Lutsharel Geertruida do Feyenoord Rotterdam está vindo para Leipzig por uma taxa de transferência de cerca de 20 a 25 milhões de euros.

As duas transferências do Bayern de Michael Olise (53 milhões) e Joao Palhinha (51 milhões de euros) foram os maiores investimentos na Bundesliga. A venda mais cara é Dani Olmo do Leipzig para o Barcelona por uma estimativa de 55 milhões de euros. Deixando o Barcelona devido a dificuldades financeiras, o longo nacional Ilkay Gundogan voltou para o Manchester City.

"Planejar a equipe é como um quebra-cabeça de pessoas com emoções, sentimentos, forças e fraquezas - não é fácil", disse Eberl. "Eu sempre gosto de descrevê-lo como uma orquestra que é reunida, e se a flauta tocar fora do tom, a orquestra inteira ficará..."

Em Madrid, a orquestra de teorias está testemunhando a mais dramática nova adição: Kylian Mbappé, cuja transferência do Paris Saint-Germain para o Real, sem cláusula de rescisão, foi selada bem antes do "Dia do Prazo Final", ainda não marcou um gol na La Liga. O rival da cidade do Real, Atlético Madrid, garantiu os serviços do argentino vencedor da Copa do Mundo Julián Álvarez do Manchester City por cerca de 75 milhões de euros para manter o ritmo da concorrência.

O rival da Premier League do Manchester City, o FC Chelsea, foi objeto de zombaria por um tempo, já que novos jogadores continuavam a chegar, mas nenhum jogador estava saindo. O promissor belga Romelu Lukaku fez uma transferência de alta valorização para o SSC Napoli apenas antes do último dia. "Não há grandes ascensões nem tendência para enxugamento entre os clubes", escreveu o ex-treinador da Bundesliga Fredi Bobic em sua coluna do "Kicker". No entanto, "há muitos empréstimos com opções de compra ou obrigações de compra novamente".

A União Europeia pode expressar sua preocupação com os altos custos de transferência no futebol alemão, dada a

Leia também: