- Dia, céu, turbulências - possibilidades de mudança

Em Baden-Württemberg, a manhã é predominantemente ensolarada e seca, com temperaturas variando entre 24 e 30 graus Celsius. De acordo com o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), as nuvens irão se acumular ao longo do dia. Após o meio-dia, chuvas e tempestades elétricas poderosas com chuva forte são esperadas, originando-se das montanhas. Há uma ameaça potencial de tempestades intensas com granizo e rajadas reaching up to 70 km/h.

Durante a noite, à medida que avançamos para a quarta-feira, há chance de chuva e tempestades elétricas. O dia seguinte continua sendo imprevisível, com chuvas e tempestades elétricas. Devido à chuva pesada, mais tempestades poderiam ocorrer. Em algumas áreas, o tempo pode se prolongar em uma chuva constante. As temperaturas atingirão máximas de 20 graus no sul da Floresta Negra e 26 graus ao longo do Tauber.

Na quinta-feira, as máximas alcançarão 19 graus nas montanhas e até 25 graus na região norte, com cobertura variável de nuvens. Inicialmente, o tempo permanece predominantemente seco, mas chuvas e tempestades elétricas intensas são esperadas mais tarde ao longo do dia e da noite.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê mais chuvas e tempestades elétricas na quarta-feira, após a chuva noturna. Devido a essas tempestades persistentes, o risco de novas chuvas fortes e granizo continua.

