- Dez iniciativas premiadas com o Prémio de Preservação do Património Hessiano

Ministro oficial Timon Gremmels, representando o partido SPD como Ministro da Cultura de Hesse, concedeu o Prêmio de Proteção do Patrimônio 2024 a dez projetos excepcionais. O total de 34.500 euros em prêmios é atribuído a indivíduos e grupos que demonstram esforços excepcionais na preservação do patrimônio cultural, anunciou o ministério. Gremmels elogiou: "Ao realizar essas iniciativas, os agraciados não apenas protegeram marcos históricos, mas também melhoraram significativamente a identidade intrínseca e a qualidade de vida da comunidade". Ele enfatizou ainda: "Seus projetos mostram como nosso patrimônio cultural pode prosperar através de ações dedicadas".

O primeiro prêmio na categoria "Vivendo em um Monumento" foi concedido à construção de 1955, "Zum goldenen Rad", localizada na Römerberg, em Frankfurt. O júri reconheceu as melhorias significativas feitas no edifício, enfatizando que o projeto "serve como um modelo vital para a aceitação da arquitetura pós-guerra, frequentemente negligenciada na opinião pública". Na categoria "Transformando e Revitalizando", o primeiro prêmio foi para o projeto em Hofgut Schmitte, em Biebertal, no distrito de Gießen, que viu a restauração completa do complexo do moinho do século 15, habilmente integrado em um conceito de planejamento urbano.

Na categoria "Castelo e Palácio", a Burgruine Wallrabenstein em Hünstetten, no distrito de Rheingau-Taunus, ficou em primeiro lugar. O compromisso inabalável de um casal garantiu a restauração do ruína do século 14. A extensão da torre do Rotes Schloss em Tann, na Rhön, ficou em segundo lugar nesta categoria.

Os seguintes projetos receberam o prêmio honorário, acompanhado de um prêmio de 2.500 euros cada: "Cidade Velha de Seligenstadt Habitável", "Monumento Cultural Ponta Alpha", uma antiga torre de observação dos EUA na fronteira interna alemã, e o Ludwigs-Tempel em Darmstadt.

O Prêmio de Proteção do Patrimônio de Hesse, iniciado pela Divisão de Estado para a Preservação do Patrimônio e pela Lotto Hessen GmbH em 1986, está em sua 39ª edição. A Lotto Hessen financiou o prêmio com 27.000 euros neste ano. O prêmio honorário destaca o papel importante da comunidade na restauração de um monumento cultural, com um fundo de prêmio de 7.500 euros fornecido pela Chancelería do Estado de Hesse.

