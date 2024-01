Dez anos de boom para a falência, o futebol chinês está em queda livre

Uma década depois de o dinheiro chinês ter feito ondas no mercado mundial do futebol, a certeza de que a China se tornaria um dos principais actores do futebol parece cada vez mais uma aposta de longo prazo.

A decisão de renunciar aos direitos de organização da Taça Asiática do próximo ano, tomada pela China no passado fim de semana, invocando as incertezas da Covid-19, deixou o futebol chinês perante um futuro incerto.

A realização do campeonato continental quadrienal em nove estádios novos e brilhantes e num estádio reconstruído era suposto ser um trampolim para a concretização da ambição do Presidente Xi Jinping de acolher o Campeonato do Mundo.

Esse sonho parece estar agora mais distante do que nunca.

O impacto negativo da crise sanitária mundial e da estratégia chinesa de "Covid zero", juntamente com as crescentes dificuldades do sector empresarial que financia muitos dos clubes do país, deixaram o futebol em polvorosa.

"O ecossistema desportivo chinês perdeu o brilho", disse Mark Dreyer, da China Sports Insider, à Reuters.

"Quem confiaria na China para uma candidatura ao Campeonato do Mundo, tendo em conta tudo o que vimos nos últimos dois anos devido à pandemia?

"Em termos de futebol, basicamente vimos o boom e a falência completos.

O clima atual está muito longe do dia em que, há 10 anos, o Guangzhou Evergrande apresentou o vencedor do Campeonato do Mundo Marcello Lippi como o seu novo treinador com um salário anual de 10 milhões de euros (10,44 milhões de dólares).

Nova era

A chegada do italiano marcou o início de uma nova era para o futebol chinês, em grande parte alimentada pelo dinheiro de ambiciosos promotores imobiliários determinados a concretizar o sonho de Xi.

Em 18 meses, Lippi levou o Guangzhou ao título da Liga dos Campeões da Ásia. Dois anos mais tarde, outro vencedor do Campeonato do Mundo, Luiz Felipe Scolari, repetiu a proeza.

Para além da fraca seleção nacional, o futebol estava em alta na China e as somas gastas em jogadores e treinadores de todo o mundo aumentavam à medida que a Super Liga Chinesa prosperava.

Em 2016, Óscar trocou o Chelsea por Xangai, com um salário de meio milhão de dólares por semana, seguindo os passos do brasileiro Hulk, que se transferiu de São Petersburgo por cerca de 50 milhões de dólares.

Os empresários do país, entretanto, afluíram à Europa numa tentativa de importar conhecimentos para a nascente indústria do futebol na China. Em breve, o Atlético de Madrid, o AC Milan e o Inter de Milão passaram a ser propriedade de chineses.

Os organismos governamentais foram cortejados. A FIFA estabeleceu uma parceria com a Wanda Sports e a Alibaba, propriedade de Jack Ma, assinou um contrato para patrocinar o Campeonato do Mundo de Clubes, cujo relançamento na China está previsto para 2021.

Esperava-se uma candidatura para acolher o Campeonato do Mundo em 2030 ou 2034 e os direitos da Taça Asiática de 2023 foram garantidos no congresso extraordinário da Confederação Asiática de Futebol em Paris, em 2019.

A mudança já estava no ar antes do aparecimento da Covid-19 no final de 2019, mas a pandemia global que se seguiu fez com que o jogo entrasse em parafuso.

Sonho de febre

O Campeonato do Mundo de Clubes de 2021, não expandido, foi transferido para os Emirados Árabes Unidos e agora os direitos da Taça Asiática foram devolvidos, deixando as esperanças da China de acolher o Campeonato do Mundo a parecer pouco mais do que um sonho febril da Covid-19.

No que respeita aos clubes, o declínio tem sido igualmente acentuado, com o Jiangsu FC, propriedade do Grupo Suning, detentor do Inter de Milão, a fechar as portas poucos meses depois de ter conquistado o título da Superliga Chinesa de 2020.

A pressão exercida pelo Governo sobre os promotores imobiliários altamente endividados levou à redução do financiamento de numerosos clubes, incluindo o Guangzhou, enquanto a prossecução de uma estratégia de Covid-19 transformou a CSL numa concha do seu antigo eu.

Com a oferta de salários significativamente mais baixos e a perspetiva sombria de jogar em bolhas de biossegurança sem torcedores, poucos dos jogadores de alto nível que outrora se aglomeravam na liga permanecem.

A 19ª temporada da CSL está prevista para começar no próximo mês, mas a data exacta de início ainda é incerta.

"Xi Jinping é conhecido por ser um adepto de futebol, mas o futebol estará muito longe da sua lista de prioridades neste momento", diz Dreyer, autor de Sporting Superpower: An Insider's View on China's Quest to Be the Best.

"Costumava ser um dado adquirido que ele viveria para ver a China organizar um Campeonato do Mundo, mas agora penso que é apenas 50-50."

