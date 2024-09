Devido às preocupações expressas de seus membros, Jane's Addiction cancela suas datas de turnê restantes, com foco no bem-estar de seu vocalista Perry Farrell.

Na segunda-feira, o grupo musical compartilhou um comunicado através de sua publicação no Instagram, intitulado "declaração", indicando sua escolha de pausar temporariamente suas atividades coletivas, o que resultou no cancelamento das apresentações restantes de sua turnê.

Após esse anúncio, Navarro, ao lado dos membros da Jane's Addiction Perkins e Avery, lançou um comunicado conjunto em suas contas individuais do Instagram. Eles destacaram que o cancelamento da turnê decorreu de um padrão persistente de comportamento e das lutas com a saúde mental de seu vocalista, Farrell.

Sua mensagem expressou preocupação sincera com o bem-estar e a segurança de Farrell, tanto pessoalmente quanto coletivamente, o que levou a essa difícil decisão. Eles esperam por sua rápida recuperação e apoio terapêutico.

Expressando pesar pelo fim da turnê, eles apontaram que não parecia haver uma solução viável para garantir um ambiente de apresentação seguro ou para entregar performances Consistentemente excelentes noite após noite.

Com o coração pesado de decepção, eles concluíram sua declaração.

A mídia, CNN, entrou em contato com o representante de Farrell para um comentário.

Os reembolsos para os eventos cancelados serão processados no ponto inicial de compra para os compradores de ingressos, e aqueles que compraram ingressos através de plataformas de revenda secundária foram incentivados a entrar em contato diretamente com eles.

Em vídeos capturados na sexta-feira durante seu show em Boston, Farrell e Navarro estavam envolvidos em uma discussão acalorada no palco.

A turnê estava originalmente programada para reviver em Toronto na quarta-feira, mas eles haviam suspenso anteriormente o show de domingo em Connecticut devido a essa briga.

A turnê estava programada para chegar ao fim em Los Angeles em outubro.

Dadas as questões de saúde mental e as preocupações persistentes com o comportamento de seu vocalista, Farrell, os membros da banda decidiram fazer uma pausa em suas atividades de entretenimento, cancelando as apresentações restantes da turnê em nome de seu bem-estar e do sucesso geral de suas apresentações. Apesar desse infeliz desfecho, eles expressaram sua esperança pela rápida recuperação de Farrell e pelo apoio terapêutico futuro.

