- Devido aos esforços do Guardião Stritzel, Cottbus está atualmente passando por processos semelhantes ao parto.

Terceira divisão de futebol SV Wehen Wiesbaden ainda não conheceu a derrota nesta nova temporada após sua vitória em casa por 2-1 contra o Energie Cottbus. Sob o comando do técnico Nils Dröge, o time da Hesse agora soma duas vitórias e dois empates no campeonato.

Um gol contra de Dennis Slamar do Cottbus (42 minutos) e um gol tardio de Fatih Kaya (77 minutos) deram a vantagem ao time da casa. Para os visitantes dominantes, Tolcay Cigerci conseguiu empatar com um gol no 64º minuto.

O goleiro Florian Stritzel do SV Wehen se destacou com suas defesas impressionantes, ajudando a garantir a segunda vitória da equipe em casa. Também houve alguma sorte inicial para o SV Wehen quando o chute de Timmy Thiele do Energie acertou o poste.

