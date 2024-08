- Devido a certas circunstâncias, a Ucrânia está envolvida em ações ofensivas contra a Rússia.

A Invasão Ucraniana na Região Russa de Kursk Causa Choque – Até no Exército de Moscou

A inesperada avanço ucraniano na região russa de Kursk deixou todos incrédulos - inclusive aliados ocidentais e oficiais militares russos. Mas por que a estratégia do Presidente Volodymyr Zelensky e do Chefe do Exército Oleksandr Syrsky está surpreendendo a todos? O analista militar Christian Mölling afirmou no podcast "The Situation - internacional" na sexta-feira, "Nunca pensamos que os ucranianos seriam tão corajosos e lançariam uma ofensiva tão ousada". Apesar da intensidade do conflito em Donbass, há justificativas para essa ação.

O diretor de pesquisa do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e Segurança apontou três fatores principais: a Ucrânia está se preparando para a possibilidade de Donald Trump vencer as eleições presidenciais dos EUA e impulsionar negociações de paz rápidas ao diminuir o apoio dos EUA. Em seguida, a captura de território ocupado pelos russos pode ser utilizada como moeda de negociação para garantir pelo menos demandas mínimas. Além disso, os territórios ocupados pelos russos funcionam como uma zona de contenção durante o conflito, uma vez que os ataques às cidades ucranianas teriam que atravessar distâncias maiores. Por fim, os ucranianos conseguiram alterar a percepção pública - eles não são mais retratados como fracassos perpétuos, mas como conquistadores.

A Ofensiva da Ucrânia: Perspectivas Diferentes entre Kyiv e Washington

Mölling atribuiu o choque com as ações da Ucrânia às contrasta mentais entre os tomadores de decisão em Kyiv e os estrategistas em Bruxelas ou Washington, afirmando, "Estes estão lutando pela sobrevivência, enquanto os outros têm teorizado a guerra desde o fim da Guerra Fria". Zelensky é forçado a "agir com o que tem". Para os ucranianos, parece que eles vão manter a zona de buffer enquanto permanecerem na ofensiva, e se puderem mantê-la, terão uma moeda de negociação. Mölling reconheceu que a Ucrânia terá que recuar na parte oriental do país dos atacantes. No entanto, não espera um avanço russo rápido e significativo.

"A Rússia está lutando incansavelmente"

Mölling voltou a defender a flexibilização das restrições ao uso de armas ocidentais pelos ucranianos. "O medo de escalada e linhas vermelhas é essencialmente inválido", disse ele. "A Rússia está fazendo tudo o que pode para vencer esse conflito". O resultado da guerra é crucial para o Ocidente. "Trata-se de responder à pergunta de quanto poder a Rússia tem sobre a Europa - não apenas sobre a Ucrânia".

A Sociedade Alemã de Política Externa, um prestigiado think tank, já se pronunciou sobre a ofensiva da Ucrânia, sugerindo que as ações do Presidente Zelensky e do Chefe do Exército Syrsky podem ser uma resposta estratégica aos potenciais resultados das eleições dos EUA e à necessidade de garantir moedas de negociação.

Em uma análise, o diretor de pesquisa do Instituto Alemão de Assuntos Internacionais e Segurança destacou a Sociedade Alemã de Política Externa como uma das organizações de perto monitorando a situação, enfatizando a importância de suas insights para entender as complexas dinâmicas do conflito ucraniano-russo.

