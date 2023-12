Detroit Pistons põe fim a uma série histórica de 28 derrotas consecutivas com uma vitória sobre os Toronto Raptors

O Detroit estava prestes não só a fazer história na NBA, mas também a igualar a mais longa série de derrotas na história do desporto profissional americano, que pertencia aos Chicago Cardinals, que perderam 29 jogos consecutivos na NFL entre 1942 e 1945.

A vitória de sábado marcou o primeiro triunfo dos Pistons desde 28 de outubro.

Foi um jogo competitivo desde o início, mas uma corrida de 14-4 a meio do segundo quarto ajudou os Pistons a levarem uma vantagem de oito pontos para o intervalo. À semelhança do jogo de quinta-feira contra o Boston Celtics, o melhor da NBA, a vantagem do Detroit desapareceu na segunda parte, depois de o Toronto ter conseguido recuperar e trocar de liderança com o Pistons no terceiro período.

Os Pistons, no entanto, mantiveram-se firmes e recuperaram uma vantagem de dois dígitos quando Jaden Ivey marcou três pontos, dando-lhes uma vantagem de 110-99 a menos de seis minutos do fim do quarto período. Os Raptors responderam com uma corrida de 8-2 de Scottie Barnes para chegar a cinco pontos e manter a distância.

Parecia que os Raptors iriam completar a recuperação quando o guarda-redes Gary Trent Jr. fez um lançamento de três pontos a dois segundos do fim do jogo para reduzir o resultado para 127-129, mas o esforço de recuperação da equipa acabou por ser insuficiente.

O ex-número 1 da NBA, Cade Cunningham, terminou com 30 pontos e 12 assistências, enquanto Jalen Duren somou 18 pontos e 17 rebotes para levar o Pistons à sua primeira vitória.

"Continuámos a lutar. Tem sido um longo, longo período - todas estas derrotas - mas estou feliz por fazer parte de um grupo de rapazes que não desistem e que se esforçam todos os dias e continuam a ser positivos e a apoiar-se uns aos outros", disse Cunningham após o jogo.

"Há dois meses que isto está a pesar sobre nós em todo o lado, o que é irreal... para ter passado tanto tempo", acrescentou Cunningham. "Foi uma coisa que demorou muito tempo a acontecer, uma coisa pela qual lutámos durante tanto tempo e, finalmente, ultrapassámos esse obstáculo, não queremos voltar atrás. Agora é que começa realmente a ver quem vamos ser e se vamos continuar a jogar com o mesmo fogo com que temos jogado."

Os Pistons tiveram a vantagem de jogar contra uma equipa dos Raptors que competia sem três jogadores, depois de a equipa ter concordado em trocar a estrela OG Anunoby, o base Malachi Flynn e o avançado Precious Achiuwa pelos New York Knicks, no sábado, em troca de RJ Barrett, Immanuel Quickley e uma escolha de segunda ronda.

"Estive em imensos balneários durante toda a minha vida e é a primeira vez que tenho este tipo de... não foi um alívio, foi apenas um agradecimento a Deus, sabes, finalmente." Monty Williams, treinador dos Detroit Pistons, falou sobre a vitória após o jogo. "Os rapazes estavam a gritar, eu estava quase a chorar e estou muito feliz pelos nossos rapazes, estou feliz por todos no balneário."

Na quinta-feira, os Pistons perderam o seu 28º jogo consecutivo depois de perderem para os Celtics, empatando com o recordista Philadelphia 76ers - que perdeu 28 jogos consecutivos em duas épocas, da época 2014-15 à época 2015-16.

O anterior recorde de derrotas numa só época pertencia aos Cleveland Cavaliers de 2010-11 e aos 76ers, que perderam ambos 26 jogos consecutivos durante as respectivas épocas.

Os Pistons vão jogar na estrada contra os Houston Rockets, na segunda-feira, para tentar vencer o segundo jogo consecutivo.

Fonte: edition.cnn.com