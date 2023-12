Detroit Pistons batem o recorde da NBA para a mais longa série de derrotas numa só época

Com a derrota por 126-115 para o Nets no sábado, o Detroit está agora empatado com o Cleveland Cavaliers 2010-2011 e o Philadelphia 76ers 2013-2014 para o recorde de temporada mais longa, com 26 jogos.

Os 76ers detêm a marca geral de derrotas em 28 jogos, um feito duvidoso que se estendeu por duas temporadas. A série de derrotas começou no final do ano de 2014-2015 e continuou na época seguinte.

A última vitória dos Pistons ocorreu a 28 de outubro, quando derrotaram os Chicago Bulls. O recorde da equipa é agora de 2-27.

"Perder é horrível nesta liga e já perdemos muito", disse o treinador Monty Williams aos jornalistas no sábado. "Estou orgulhoso da forma como eles continuam a lutar todas as noites."

Quando questionado sobre como a sua equipa se sentia no meio da série de derrotas, Williams disse que é da natureza humana "sentir-se em baixo" quando se perde "tantas vezes seguidas".

"Temos de permitir que as pessoas sejam humanas, mas a forma como regressam no dia seguinte é algo que me surpreende", acrescentou Williams. "Já passei por muitas equipas e não há muitas equipas com este tipo de capacidade de recuperação. Os nossos rapazes não querem fazer parte de qualquer tipo de série de derrotas, seja o que for, mas todos os dias regressam concentrados, determinados e com garra para tentar ganhar um jogo."

Os Pistons têm a oportunidade de bater o recorde na terça-feira, quando a equipa receber os Nets na Little Caesars Arena, em Detroit.

Fonte: edition.cnn.com