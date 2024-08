- Detenham duas malas carregadas com substâncias ilícitas

Agentes de controle de fronteira interceptaram um motorista transportando duas caixas transbordando substâncias ilícitas na rodovia A30 perto de Osnabrück. De acordo com o departamento de alfândega, a contrabando foi avaliada em cerca de meio milhão de euros. Além de outros itens, os contêineres abrigavam pílulas de ecstasy, cogumelos psicodélicos (cogumelos que induzem alucinações), cocaína, resina de cannabis e anfetaminas.

Oficiais de lei pararam um veículo da Bélgica durante uma parada de trânsito de rotina na terça-feira à noite. O motorista alegou estar a caminho de visitar seu irmão. Devido à aparente inquietação, os agentes de fronteira realizaram uma inspeção mais detalhada do veículo. Eles descobriram um contêiner cheio de drogas no banco de trás e no porta-malas, como relatado. As autoridades apreenderam as substâncias ilegais e detiveram o motorista. O indivíduo agora está em custódia policial.

